Yaban domuzları meyve bahçelerine dadandı

12.09.2019 10:33

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meyve bahçelerine giren domuzlar, meyve fidanlarına zarar veriyor.



Özellikle eskiden köy olan kırsal mahallelerde yetiştirilen nar, zeytin, ayva, elma gibi meyve bahçelerine giren domuzlar, ağaçlara büyük ölçüde zarar veriyor. Akşamdan yerinde dikili halde olan meyve ağaçlarının sabah bahçeye indiklerinde yerinden sökülmüş olduğunu gören vatandaşlar, şok yaşıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Ekolojik dengenin bozulması nedeniyle domuz popülasyonu artıyor. Artık domuzlar dağlarda hatta ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde sürüler halinde geziyor. Gün içinde bile tarım alanlarına gelen domuzlar özellikle gece saatlerinde meyve bahçelerine giriyorlar. Küçük fidanları yerinden söküp atan domuzlar 8 – 10 yaşındaki büyük fidanların köklerine zarar veriyor. Vatandaşlarımız sabah bahçelerine geldiklerinde bazı fidanlarından yerinden sökülmüş olduğunu görüyor. Ayva, elma ve nar gibi meyvelerin dallarını kırıyorlar. Yetkililerimizden sorunumuza çözüm bulunmasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA