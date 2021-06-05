Yaban domuzları kent merkezine indi
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Yaban domuzları kent merkezine indi

Yaban domuzları kent merkezine indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kent merkezine inen 2 yaban domuzu cep telefonu kamerasına takıldı.

Malatya'da kent merkezine inen 2 yaban domuzu cep telefonu kamerasına takıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Altın Kayısı Caddesi üzerinde gece köpeklerin aşırı derecede havlaması üzerine balkonlarına çıkan vatandaşlar, kaldırımda gezinen 2 domuzu gördü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaban domuzları bir süre cadde üzerinde dolaştıktan sonra bahçelik alana girerek gözden kayboldu.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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