Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
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Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzları için belediye ekiplerince doğaya yemlikler yerleştiriliyor.

21.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:54
Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

'nın ilçesinde, domuzları için belediye ekiplerince doğaya yemlikler yerleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için geçiş güzergahındaki alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları konuluyor.

Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için yemliklerin çoğaltılıp yarımada genelinde doğal alanlara yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
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