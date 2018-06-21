AK Parti Samsun milletvekili adayı Bekir Keleş, "Ya ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız ya da eski Türkiye olacağız. Önümüzdeki seçimler bizim, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek kuşaklar için oldukça önemli." dedi.

Keleş, ilçenin Kayabaşı, Kocaoğlu, Aslançayır, Yenice ve Ortaklar mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirerek, seçimde destek istedi.

Türkiye üzerinde emelleri olanların her zaman ülkenin zayıf anını kolladıklarını belirten Keleş, "Paramız ile silah alıyoruz. Terörle mücadelede kullandığında silahı aldığın ülke 'Terörle mücadelede kullanamazsın' diyordu. Biz bu silahları camekana koyup izlemek için almadı ki. Allah'a şükürler olsun, şimdi savunma sanayimiz güçlü. Kullandığımız İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere birçok silahımızı kendimiz üretiyor, hatta ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Önlerinde önemli bir seçim bulunduğunu, iyi karar vermek gerektiğine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Ya ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız ya da eski Türkiye olacağız. Önümüzdeki seçimler bizim, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek kuşaklar için oldukça önemli. Bu seçimde iyi düşünüp iyi tartmalıyız. Ülkemizin geleceğini bu seçimler belirleyecektir. Bu nedenle siz değerli vatandaşlarımızın destekleri bizler için çok önemlidir."

Ziyarete eşlik eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenlerin devrede olduğunu anlatarak, "Onlar kadar dünya üzerindeki mazlum ve mağdur Müslüman ülkelerinin de gözü, kulağı Türkiye'de. Güçlü bir liderimiz var ama tek başına bu yeterli değil. Güçlü liderin arkasında duracak güçlü meclis de lazım." ifadelerini kullandı.

Keleş'e ziyaretlerinde, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile partililer de eşlik etti.