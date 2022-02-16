"Ya şehit ya fatih"

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor.

Osmanlı casuslarının Kalimnos'un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin'den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis'i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, her Perşembe saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. Bölüm Görsel Linki:

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