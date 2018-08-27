Ya O Pozisyon Gol Olsaydı?

Heyecan fırtınasına sahne olan Beşiktaş-Antalyaspor maçında dikkatlerden kaçan bir ihlal ucuz atlatıldı.

Maçın 72. dakikasında top Antalyasporlu oyuncunun ayağından taca doğru giderken, Beşiktaş teknik heyetinden bir kişi sahaya girerek topu tuttu ve taç atışı için Beşiktaşlı oyunculara verdi. Halis Özkahya da duruma müdahale ederek oyunu hakem atışıyla başlattı.

Futbol oyun kurallarına göre takımlardan birinin yedek kulübesinden çıkan kişi (kim olursa olsun) saha içine girip topa müdahale ederse, bu durum o takımın aleyhine bir direkt vuruşla değerlendiriliyor. FIFA kokartlı Halis Özahya burada bir kural hatası yaptı. Hakem hocalarına göre hakem atışı sonunda gol atılsaydı, bu kural hatasından dolayı maçın tekrarı gerekecekti. Pozisyonun golle sonuçlanmaması nedeniyle olay hakem hatasına dönüştü.

Olayla ilgili değerlendirme yapan kıdemli bir hakem hocası, "Bu olay bir uyarı olmalı. Hem Halis Özkahya, hem de video başındaki Fırat Aydınus adeta uyudular. Hakemlerimiz VAR sistemine yaslanıp, kendi görev ve sorumluluklarını unuttukları takdirde yeniden kaotik bir ortama düşebiliriz" yorumunu yaptı.

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