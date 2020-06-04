Ya İstiklal ya Ölüm Filmi
Ya İstiklal Ya Ölüm filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ya İstiklal Ya Ölüm filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
04.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:57
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu Ya İstiklal Ya Ölüm adıyla beyaz perdeye taşıyacak film İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakıyor.
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Nejat İşler
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Ya İstiklal Ya Ölüm
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com