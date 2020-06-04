Ya İstiklal ya Ölüm Filmi
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Ya İstiklal ya Ölüm Filmi

Ya İstiklal Ya Ölüm filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ya İstiklal Ya Ölüm filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ya İstiklal ya Ölüm Filmi
04.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:57

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu Ya İstiklal Ya Ölüm adıyla beyaz perdeye taşıyacak film İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakıyor.

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Nejat İşler

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Ya İstiklal Ya Ölüm

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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