Ya Galatasaray ya Jubile

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Futbola başladığı formayla sahalara veda etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarın 'Sabri Reis'i, Kayserispor, Antalyaspor ve Akhisar'dan gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Tek düşüncesinin Galatasaray olduğunu ifade eden emektar futbolcu, "Hiçbir talebim yok" dedi.

"Galatasaray olursa 1 yıl daha futbol oynar ve en büyük hayalimi gerçekleştirip yuvamda futbolu bırakırım. Olmazsa da futbolu bırakırım..."Bu sözler; 16 yıl Galatasaray formasını giydikten sonra geçen sezon yolların ayrıldığı Sabri Sarıoğlu'na ait... Taa ki geçen sezona dek Cim-Bom dışında görev almayan emektar futbolcu, Tudor tarafından istenmeyince Göztepe'nin yolunu tutmuştu.

Ege ekibinde fena sayılmayacak bir performans sergileyen Sabri, prim krizinde arkadaşlarının hakkını savunan isimlerden olunca bileti kesildi. Kayseri, Antalya ve Akhisar'dan teklifler alan Sabri, bunlara olumlu yanıt vermedi, tek arzusunun yeniden Galatasaray'a dönmek olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray formasıyla gözümü açtım. Bu forma ile futbola veda etmek istiyorum. En büyük arzum bu... Bana gelen bir teklif olmadı ama olursa düşünmeden giderim. Hiçbir talebim de yok" diye konuştu.

Kriter avantajı

Galatasaray altyapısından yetiştiği için Avrupa ve ligde uyması gereken kriterler konusunda da Cim-Bom'a yardım edebilecek olan Sabri'nin bu durumu da dönüşü için avantaj olabilecek. Teknik direktör Fatih Terim, sezon içinde yaptığı açıklamada, "Ben olsam Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim açıkçası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Ben ilk oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk" demişti.

475 kez Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı forma altında 6 şampiyonluk yaşadı.

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