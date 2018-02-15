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Ya Bilmediğim Yerden Gelirse?

Konuşma yapmak da diyet yapmak gibi herkesin bildiğini iddia ettiği bir iş olsa da, sahnede dikkat çekici konuşmacılar bulmak pek de kolay değil. Bu konuya odaklanan TJ Walker, Etkili Konuşmanın Püf Noktaları adlı kitabında kısaca temel bazı noktalara değiniyor.

Ya Bilmediğim Yerden Gelirse?

Konuşma yapmak da diyet yapmak gibi herkesin bildiğini iddia ettiği bir iş olsa da, sahnede dikkat çekici konuşmacılar bulmak pek de kolay değil. Bu konuya odaklanan TJ Walker, Etkili Konuşmanın Püf Noktaları adlı kitabında kısaca temel bazı noktalara değiniyor.

Kaynak: Dunya.com

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