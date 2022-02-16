Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha çok özen gösteriyor

Araştırmalar, özellikle pandemi döneminde Y ve Z kuşaklarının tüylü dostlarına daha çok özen gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, evcil hayvanların mutluluğunda cilt ve tüy sağlığının önemli olduğuna değinerek kedi ve köpek sahiplerine tıraş işlemlerinde sertifikalı profesyonellerden destek alınmasını tavsiye ediyor.

PetFoodIndustry.com'da yayımlanan Packaged Facts'in güncel bir anketi, 100 evcil hayvan sahibinden 41'inin pandemi döneminde evcil hayvanlarının sağlığına daha çok önem verdiğini gösterdi. Aynı raporda Y ve Z kuşaklarının evcil hayvanlarının fiziksel ve duygusal sağlığına daha çok dikkat ettikleri görüldü. Söz konusu rapordaki verilere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan evcil hayvan kuaförü Merve Kan, "Evcil hayvan sahipliğinin yaygınlaştığı, bakım ve sağlıkları için daha fazla bütçe ayrıldığı bir dönemde, özellikle genç kuşakların, tüylü dostları için en iyi koşulları sağlamak konusunda daha hassas olduğunu gördük. Tıraş ve tüy bakımı da kedi ve köpeklerin yaşam döngüsünde fiziksel ve duygusal sağlıklarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Kedi ve köpekler, tüylerinin işlev ve özellikleri açısından farklılaşıyor. Bu da tıraş ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesine sebep oluyor. Evcil hayvan sahiplerinin bu süreçlerde profesyonel destek almaları, tüylü dostlarının sağlığı açısından önem arz ediyor. Biz de Petibom Pet Kuaför olarak kedi ve köpek tıraşı, tüy bakımı, cilt sağlığı gibi konularda profesyonel ekibimiz ve ekipmanlarımızla evcil hayvan sahiplerinin tüm sorularına yanıt veriyoruz" dedi.

"KEDİ TIRAŞI OLASI CİLT SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇMEDE ROL OYNUYOR"

Kedilerin köpekler gibi düzenli olarak kesilmesi gereken tüylere sahip olmadığını vurgulayan Merve Kan, "E-ticaret pazar araştırması şirketi CommonThread'in bir raporu pandeminin başından bu yana çevrimiçi evcil hayvan sektöründeki gelir artışını yüzde 62 olarak tespit ediyor. Evcil hayvan sahiplerinin düzenli tıraş gerektirmeyen kedilerinin ihtiyaçlarının farkına varması, doğru harcamalar yapmaları açısından da önem taşıyor. Topaklanma olarak adlandırılan deride keçeleşmiş tüy birikmesi ya da tüy değişimi dönemlerinde artan dökülme gibi problemler, kedilerde tıraş için doğru zamanları işaret eder. Ayrıca uzayan ve dökülmeye başlayan tüylerini yutan kedilerde kusma problemi görülebilir, bu da kilo kaybına neden olabilir. Diğer yandan kedi tıraşı, parazitlere ve olası cilt sorunlarına karşı erken önlem almak açısından da tercih edilir. Tıraş işlemi çok gerekli olmasa da profesyonel koşullar sağlandığı müddetçe kediler için zararlı da değildir" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL DESTEK ALIN, BAKIMI İHMAL ETMEYİN"

Havalar ısınmaya başladığında kedi tıraşının sanılanın aksine kedileri rahatlatmadığını, tüylerin onları sıcak havalarda serin, soğuk havalarda sıcak tutmaya yarayan bir mekanizmaya sahip olduğunu hatırlatan evcil hayvan kuaförü Merve Kan, profesyonel desteğin ve doğru zamanlamanın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Kedi sahiplerinin kendi kendilerine, uygun olmayan ekipmanlarla, yanlış bir zamanda yapacakları tıraş işlemi, ciltleri çok ince olan tüylü dostlarımızda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Evcil hayvan kuaförleri, kedi traşı için en uygun koşulları, tüylerin ne kadar kısaltılacağını ve bu işlemin ne zaman yapılacağını bilir. Bu sebeple yaralanmaların önüne geçmek için kedilerde tıraş işleminin yalnızca o amaçla üretilmiş tıraş makineleriyle ve sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmasını öneriyoruz. Öte yandan stresli tıraş süreçlerini normalleştirmek ve daha sağlıklı tüylere sahip olmalarını sağlamak için kedilerin yavruluktan itibaren düzenli taramaya ve tüy bakımına alıştırılmalarını tavsiye ediyoruz. Petibom Pet Kuaför olarak bu süreçlerde tüm tüylü dostlarımızın ve sahiplerinin yanındayız."