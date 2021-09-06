Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor
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Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor

Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Ege Cup'ta mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Ege Cup'ta mücadele edecek. Merkezefendi Belediye Denizli Basket ile birlikte üç Ege takımı da turnuvada boy gösterecek.

Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli, son olarak Gloria Cup'ta oynadığı Bursaspor maçından 77-70 mağlup ayrıldı. Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık turnuvası sonrası konuşan Kulüp Başkanı Veli Deveciler, lig öncesi yapılan maçların ölçü olmadığını ve lige kadar hazır olacaklarını söyledi. - DENİZLİ

Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor
Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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