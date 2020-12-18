Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Y.Malatyaspor - Kasımpaşa hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Y.Malatyaspor - Kasımpaşa hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Y.Malatyaspor - Kasımpaşa hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Y.Malatyaspor ve Kasımpaşa 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Y.Malatyaspor Kasımpaşa Hangi Tarihte?

Y.Malatyaspor Kasımpaşa Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Y.Malatyaspor Kasımpaşa Hangi Kanalda?

Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Y.Malatyaspor Kasımpaşa Maçı Hangi Gün?

Y.Malatyaspor - Kasımpaşa maçı Cumartesi günü oynanacak

Y.Malatyaspor Kasımpaşa Saat Kaçta?

Y.Malatyaspor - Kasımpaşa Maçın başlama saati 16:00

Fenerbahçe'yi Deplasmanda Devirdiler

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan takımlardan biriydi. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 gibi net bir skor ile mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldılar. Golcü Tetteh önderliğinde farklı kazanan Yeni Malatyaspor, son 4 maçtapuan topladı. Bu sezon iç sahada henüz mağlubiyet yaşamayan Yeni Malatyaspor, son iç saha maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı. Kasımpaşa maçı öncesinde Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez kart cezalısı.

Kasımpaşa'da Hedef Üst Sıralar

Kasımpaşa'nın iç sahadaki etkili performansı devam ediyor. Geçen hafta iç sahada konuk ettikleri Denizlispor'u 3-2 mağlup eden İstanbul ekibi, bu sezon Süper Lig'de 6. İç saha maçından da puan almayı başardı. Üst sıra takibini devam ettiren Fuat Çapa'nın öğrencileri deplasmanda ise sorun yaşayabilen bir takım. Bu sezon deplasmanda tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı almışlardı. Son 2 deplasman maçında ise Konyapsor ve Beşiktaş'a kaybettiler. Maç öncesinde Kasımpaşa'da Julian Jeanvier'in sakatlığı bulunuyor.