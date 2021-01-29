Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

29.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:34
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, hakemi kim? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig maçı 29 01 2021 Cuma günü 16.00'da oynanacak.

Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.

Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ

A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)

MUSTAFA SARAL(Temsilci)

MEHMET SARIBUVA(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)

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