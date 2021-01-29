Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, hakemi kim? Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig maçı 29 01 2021 Cuma günü 16.00'da oynanacak.
Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ücretli yayın platformu olan BeinSports'tan yayınlanacak.
Y.MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ
A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)
MUSTAFA SARAL(Temsilci)
MEHMET SARIBUVA(Temsilci)
UFUK ILGAZ(Temsilci)