Y kuşağının yüzde 46'sı, siber suçlara maruz kalmayacağı kanaatinde
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Y kuşağının yüzde 46'sı, siber suçlara maruz kalmayacağı kanaatinde

Y kuşağındakiler evlerindeki "dijital konfor alanları" için çevrim içi güvenliği en önemli etkenlerden biri olarak göstermesine rağmen Kaspersky'nin yaptığı yeni araştırmaya göre Y kuşağının yüzde 46'sı siber suçluların ilgisini çekmeyecek kadar sıkıcı olduğunu düşünüyor.

Y kuşağının yüzde 46'sı, siber suçlara maruz kalmayacağı kanaatinde
20.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:41

Y kuşağındakiler evlerindeki "dijital konfor alanları" için çevrim içi güvenliği en önemli etkenlerden biri olarak göstermesine rağmen Kaspersky'nin yaptığı yeni araştırmaya göre Y kuşağının yüzde 46'sı siber suçluların ilgisini çekmeyecek kadar sıkıcı olduğunu düşünüyor.

Kaspersky'nin "Hiç Olmadığı Kadar Bağlı: Dijital Konfor Alanlarımızı Nasıl Kuruyoruz?" başlıklı yeni raporu teknolojinin hayatımızdaki rolünü kabullenmek için alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdiğimizi gözler önüne seriyor. Y kuşağındakiler çevrim içi güvenliğe önem veriyor gibi görünse de bu konuda yaptıkları başka bir durumu gösteriyor.

Y kuşağındakilerin çoğu siber suçluların hedefi olmayacak kadar sıkıcı olduklarını düşünürken, Türkiye'de bu grupta olanların yüzde 36'sı dijital güvenliklerini artırmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylüyor. Ancak bu, yapılacaklar listesinin en son sırasında yer alıyor.

"Yeni normal" ile insanların evden çalışmak zorunda kalmasıyla birlikte Y kuşağı için evler birer teknoloji merkezi haline geliyor. Bu gruptaki insanları yılın ilk dönemine göre internette günde yaklaşık 2 saat (1,8) daha fazla vakit geçiriyor. Bir gün içinde internette geçirilen ortalama süre ise 7,1 saate ulaşmış durumda.

Türkiye'deki Y kuşağı kullanıcıların yüzde 61'i, internette daha fazla zaman geçirmeleri sayesinde dijital güvenlik konusunda bilinçlendiklerini belirtiyor. Y kuşağı zamanının büyük bir kısmını sosyal medyada geçirse de yüzde 42'lik bir kesim evden çevrim içi arkadaş bulma servislerinin dijital güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor.

Türkiye'deki Y kuşağı kullanıcıların yüzde 55'i güvenlik endişelerini gidermek için cihazlarında yalnızca Apple Store ve Google Play gibi resmi platformlardan indirdikleri güvenilir uygulamaları kullanıyor. Yüzde 56'sı ise kendilerini korumak için her cihazda düzenli virüs taraması yapıyor. Öte yandan, Türkiye'deki Y kuşağı kullanıcılarının yüzde 18'i geçmişte komşularının Wi-Fi ağını habersiz kullandığını belirtiyor.

" Dünyanın her yerinde evlerine hapsolan insanlar teknolojiye çok daha fazla bel bağlar hale geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şunları aktardı:

"2020 dijital ev kavramı için belirleyici bir yıl oldu. Dünyanın her yerinde evlerine hapsolan insanlar teknolojiye çok daha fazla bel bağlar hale geldi. Bu nedenle, bu yılın dijital hayatımızdaki davranışlarımıza ve duygularımıza ne kadar etki ettiğini bulmak için bir araştırma yaptık. Dijital konfor alanlarımızın neler olduğunu ve bunların bizim için ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık.

Gelecek yıllarda toplumun teknolojiyi nasıl kullanacağını belirleyecek olan Y kuşağının dijital güvenliğe daha fazla odaklanması şaşırtıcı değil. Özellikle de ev ve iş arasındaki sınır giderek ortadan kalkarken bu çok normal. Kendimizi dijital tehditlerden kolayca koruyabiliriz. Böylece kendi dijital konfor alanlarımızın güvenliğini nasıl en iyi hale getireceğimizi anlayabiliriz."

Ramon Llull Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berta Aznar Martínez ise "Y kuşağının dijital dünyanın yerlisi olduğu söylenir. Bu durum, bu grubun kendi dijital konfor alanını bulmasını gerektiren zorluklara yol açabiliyor. Bu gruptaki çoğu insanın ev arkadaşlarıyla yaşamak zorunda kalması kendilerini dijital dünyada güvensiz hissetmesine yol açıyor. Ayrıca ev ve işi taşıma eğilimi de bu hissi daha da kötüleştiriyor. Böyle bir durumda, ev arkadaşlarının bu konuları açıkça konuşarak güvenlik yazılımı maliyetini bölüşmeleri, ortak cihazlar için kesin kurallar belirlemeleri ve birbirlerini daha iyi tanımaları çok önemli." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca Kaspersky, Y kuşağı kullanıcılara internetteki kişisel bilgilerini ve cihazlarını korumaları için şunları öneriyor:

"Web sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edin. Yasal olduğuna emin olmadığınız ve 'https' ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Size şüpheli gelen sitelerin kullanıcı yorumlarına bakın. Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.Akıllı telefonunuzun ayarlarından, bilinmeyen kaynaklardan program yüklenmesini engelleyin ve yalnızca resmi uygulama mağazalarındaki uygulamaları kurun.Sosyal medya profillerinizi daha gizli hale getirmek için gereken ayarları yapmanıza yardımcı olan "Privacy Checker" (Gizlilik Kontrolü) aracını kullanın.

Böylece üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz.Evde risk altındaki tüm cihazlara gerçek zamanlı uyarı gönderebilen ve Wi-Fi ağına izinsiz girenleri anında tespit eden ağ izleme özelliğine sahip Kaspersky Security Cloud çözümünü kullanın."

Kaynak: AA

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