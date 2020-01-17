Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor
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Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

17.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:43
Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.


ICRC, 16 u¨lkeden Y kuşağı olarak değerlendirilen 20-35 yaş aralığındaki 16 bin kis¸inin savaşlar hakkındaki sorulara verdikleri cevaplardan oluşan "Y Kus¸agˆı ve Savas¸" başlıklı araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporunu yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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