XSET, Espor Moda Haftası'na katılacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

XSET, Espor Moda Haftası'na katılacak!

XSET, Espor Moda Haftası'na katılacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor ve yaşam tarzı markası XSET, espor moda haftasına katılmaya hazırlanıyor. Esports Fashion Group'un kurucusu Warren Fish'in konuyla ilgili yaptığı açıklama!

Espor ve yaşam tarzı markası XSET, bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Espor Moda Haftası'na katılmaya hazırlanıyor.

Espor Moda Haftası, geleneksel 'moda haftası' konseptini espor sekörüne getirmeyi amaçlayan bir şirket olan Esports Fashion Group tarafından oluşturulan bir etkinliktir.

Nisan 2021'deki lansmanının ardından, H4X, We Are Nations ve Ford Modellerinin tümü espor moda haftası için duyuruldu. Esports Fashion Group'un kurucusu Warren Fish, şu sözlere yer verdi:

"XSET, espor alanında büyüyen bir güç olarak kendini kanıtladı. Lansmanından bu yana, trendleri belirleyen ve espor kültüründe iğneyi zorlayan en tanınmış markalardan biri haline geliyorlar."

Organizasyon, Temmuz 2020'de VALORANT, Rainbow Six: Siege ve CS: GO takımlarını kuran Amerikan espor organizasyonudur. Kuruluş bu sene içerisinde BBSA, HyperX ve QC Media Holdings ile ortaklıklar sağladı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Melisa Döngel Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
XSET, Espor Moda Haftası'na katılacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:23:15. #1.14#

title