XSET, Espor Moda Haftası'na katılacak!

Espor ve yaşam tarzı markası XSET, espor moda haftasına katılmaya hazırlanıyor. Esports Fashion Group'un kurucusu Warren Fish'in konuyla ilgili yaptığı açıklama!

Espor ve yaşam tarzı markası XSET, bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Espor Moda Haftası'na katılmaya hazırlanıyor.

Espor Moda Haftası, geleneksel 'moda haftası' konseptini espor sekörüne getirmeyi amaçlayan bir şirket olan Esports Fashion Group tarafından oluşturulan bir etkinliktir.

Nisan 2021'deki lansmanının ardından, H4X, We Are Nations ve Ford Modellerinin tümü espor moda haftası için duyuruldu. Esports Fashion Group'un kurucusu Warren Fish, şu sözlere yer verdi:

"XSET, espor alanında büyüyen bir güç olarak kendini kanıtladı. Lansmanından bu yana, trendleri belirleyen ve espor kültüründe iğneyi zorlayan en tanınmış markalardan biri haline geliyorlar."

Organizasyon, Temmuz 2020'de VALORANT, Rainbow Six: Siege ve CS: GO takımlarını kuran Amerikan espor organizasyonudur. Kuruluş bu sene içerisinde BBSA, HyperX ve QC Media Holdings ile ortaklıklar sağladı.

Kaynak: Playerbros