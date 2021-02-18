XRP (Ripple) davası ne zaman? XRP davasında son durum nedir? XRP güncel yorum - 17 Şubat 2021

XRP (Ripple) davası ne zaman? Ripple adıyla coin borsasında işlem gören XRP, gündemde yer alan dava süreci dolayısıyla yatırımcısının takibinde yer almaya devam ediyor. Peki, XRP (Ripple) davası ne zaman? XRP davasında son durum nedir? XRP güncel yorum - 17 Şubat 2021

XRP mahkemesi davası ne zaman? Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun XRP (Ripple) aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.

RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için "güçlü bir delile" sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kaznaır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi.

JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple yatırımcılarının başta Twitter ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal ağda önemli bir iddia ortaya atıyorlar. Ripple şirketinde çalıştığı sürede yüklü miktarda XRP'si olduğu düşünülen JED McCaleb'ın düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı öngörülüyor. İddiaya göre, Ripple ile anlaşması gereği JED McCaleb'ın yaptığı satışlar, Ripple fiyatlarını düşürüyor.

Ripple ile yollarını ayıran JED McCaleb, Ripple'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu.

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN BİTER?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

Yargıç Torres, geçtiğimiz yol 29 Aralık tarihinde taraflardan standart bir yasal prosedür olan bir sulh hakimi için onay vermelerini talep etti fakat Ripple ve SEC talebi onaylamayarak davayı hızlandırmayı reddetti.

Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

XRP YORUM

Ünlü Blockchain ve kripto para avukatı Stephen Palley, Ripple'ın SEC şikayetine verdiği hızlı cevabın, ödeme girişiminin yasal savaşın hızla bitmesini istediğini gösterdiğine inanıyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"30 gün daha isteseler ve daha sonra reddetselerdi şaşırmazdım. Aama yapmadılar. Yaklaşık bir ay sonra cevap verdiler. Bu ne demek? Sanıkların çoğunun aksine, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini gerçekten istiyorlar."

Stephen Palley: SEC muhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip

Stephen Palley ayrıca SEC'in bu erken aşamada davasını tamamen ortaya koyduğuna inandığını da söylüyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Tipik olarak hukuk davalarında, dava bir süre ilerlemeden diğer tarafın belgelerini alamazsınız. Burada SEC, muhtemelen yaptırım işlemi sırasında tüm belgeleri almıştır, bu nedenle asıl şikayet bu kadar uyumludur. Başka bir deyişle, SECmuhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip ve bunları davaya dahil etti."

Blockchain avukatı: XRP ticareti ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacak!

Blockchain avukatı, Ripple'ın XRP satışlarının bir "teklif" olarak görülmemesi gerektiğini savunarak zor zamanlar geçirebileceğini ekliyor. Ripple kazandığında Stephen Palley, XRP ticaretinin ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacağını belirtiyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Ripple davası, hareket uygulamasından sonra, belki de ABD'de ticaretin yeniden başlamasına izin verme becerisiyle çözülmelidir. SEC muhtemelen ABD'li alıcıları etkileme konusunda tam anlamıyla sağır değil ve olmamalıdır (şirket ya da baş adamları hakkında ne düşünürse düşünsün)."

Ripple (XRP) Fiyatı Kritik Desteği Test Ediyor

0.5000 dolar seviyesinin üzerindeki kapanıştan sonra, Ripple (XRP) fiyatı istikrarlı bir artışa başladı. Fiyat, 0.5500 dolar ve 0.5720 dolar direnç seviyelerini geçti. Hatta 0.6000 dolar seviyesini kırdı ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerine yerleşti.

0.6445 dolar seviyesine yaklaştı ve son zamanlarda yeni bir düşüşe başladı. 0,6000 dolar ve 0.5800 dolarlık destek seviyelerinin altında bir kırılma oldu. Fiyat, 0.4507 dolardan 0.6443 dolara doğru gerçekleşen yükseliş hareketinin %50 Fib geri çekilme seviyesinin altında işlem gördü.

XRP/USD paritesinin 4 saatlik grafiğinde 0.5300 dolar civarında destekle büyük bir yükseliş trendi çizgisinin altında da bir kırılma oldu. Parite şu anda 0.5500 doların oldukça altında işlem görüyor ve 100 basit hareketli ortalamayı (4 saatlik) test ediyor.