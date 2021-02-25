XRP (Ripple) dava sonucu açıklandı mı? XRP davası ne zaman sonuçlanacak? İşte Ripple davasında son durum

Ripple (XRP), dijital varlıklarını ABD ve dünyadaki yatırımcıları kayıt dışı satarak fon toplaması ile suçlanıyor. Peki, Ripple mahkeme sonucu ne oldu? XRP (Ripple) dava sonucu açıklandı mı? XRP davası ne zaman sonuçlanacak? İşte Ripple davasında son durum

Ripple adıyla coin borsasında işlem gören XRP, gündemde yer alan dava süreci dolayısıyla yatırımcısının takibinde yer almaya devam ediyor.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı. Peki, Kripto para piyasası nabzının bu davada olacağı Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta?

RİPPLE (XRP) DAVASI SONUCU NE OLDU?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.

Ödeme jetonunu veren Ripple Labs, yatırımcıları yanıltma ve lisanssız bir menkul kıymet satma konusundaki iddia edilen rolü nedeniyle ABD mahkemelerinde inceleniyor. Duruşma 22 Şubat, yani bugün için planlanıyor, ancak yatırımcılar şimdiden olumlu bir sonuç için bahis oynuyorlar.

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Ripple davasının ön duruşmasının tüm keşiflerin tamamlanması için 16-19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

XRP pompaları

CoinGecko'dan alınan veriler, XRP fiyatları geçtiğimiz gün % 20 ve geçen ay %103'ün üzerinde arttığını gösteriyor. Madeni para daha önce, duruşma haberlerinin ardından Kasım 2020'de 0,7 dolardan 0,25 doların altına düşmüştü.

Bir gereğince serbest bırakılması ABD'nin New York bölge mahkemesi tarafından bugün Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmen ilk kez suç makamlar önünde kendi halinde ve argüman temsil görecekti.

Yetkili, Ripple'ın gerekli belgeler veya yasal onay olmadan perakende yatırımcılara 1,3 milyar dolar değerinde XRP sattığını iddia ediyor

Ripple ise masumiyetini korumaya devam etti ve XRP'nin hem bir güvenlik olmadığını hem de ekip tarafından kontrol edilmediğini belirtiyor. Bu nedenle, San Francisco merkezli şirket, jetonu 2012'de ilk kez başlatıp dağıttıktan sonra geçtiğimiz birkaç yıl içinde XRP'den uzaklaştı.

Her şeye rağmen Ripple, açık piyasada satış yapmak ve ticari faaliyetlerini finanse etmek için 50 milyardan fazla XRP tutmaya devam ediyor.

Hala başı belada

Dönüm noktası niteliğindeki durumla Ripple, ABD makamlarıyla yasal tartışmalara giren en büyük kripto şirketlerinden/ ihraççılarından biri haline geldi. Telegram ve Kik daha önce son yıllarda hararete uğradı (ikincisi 5 milyon dolar ödedi ), ShipChain gibi daha küçük projeler de benzer şekilde milyonlarca dolar para cezasına çarptırıldı.

Bu arada, CEO Brad Garlinghouse daha önce Twitter'da yasal işlemlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti . SEC'in iddialarını boşa çıkardı ve Ripple'ın XRP'yi kullanmaya devam edeceğini çünkü "ödemeler için en iyi dijital varlık olduğunu, bunun faydaları olarak hızını, maliyetini, ölçeklenebilirliğini ve enerji verimliliğini öne sürdüğünü" söyledi.

Garlinghouse geçen yıl yaptığı bir tweet'te, "SEC, diğer G20 ülkeleri ve ABD hükümetinin geri kalanıyla uyum içinde, yeniliğin neye benzediğini (özellikle kararları doğrudan Çin'e fayda sağladığında) seçememeli" dedi.

Ripple kurucu ortağı, o zamanlar ABD makamlarının Bitcoin ve Ethereum'u adil olmayan bir şekilde düzenlediğini ve Çin'deki madencilik endüstrisine doğrudan fayda sağladığını eklemişti .

Ancak şimdilik dikkatler Ripple'da.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için "güçlü bir delile" sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kaznaır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi.