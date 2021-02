XRP'de son durum nedir? XRP ne olur? XRP yorum ve analizleri! Ripple'a neler oluyor?

Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında görülecek davanın ön duruşma tarihi olarak 22 Şubat 2021'i belirledi. Salı günü paylaşılan dava belgesine göre tüm tarafı temsilen eden dava vekili telefon üzerinden ön duruşma konferansı gerçekleştirecek. Davanın tarafları, ön duruşma hazırlıklarının bir parçası olarak ön duruşma tarihinden bir hafta önce şunları belirten ortak bir mektup sunacak:

(1) şikayetin fiili ve yasal dayanakları dahil davanın kısa bir tanımı (s) ve savunma (s),

(2) tüm tasarlanmış önergeler ve

(3) anlaşma ihtimali." SEC, geçtiğimiz günlerde Ripple'ın XRP token'ları satarak menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini söylemiş ve blockchain şirketinden şikayetçi olacağını açıklamıştı. XRP'nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu hem kripto sektöründe hem de bu sektörün dışında uzun zamandır tartışılan bir konu. Davanın duyulmasının ardından birçok borsa XRP işlemlerini askıya alma kararı aldı. Bitwise Asset Management gibi yatırım şirketleri de XRP yatırımlarını nakde çevirerek sonlandırmayı tercih etti in the wake of the SEC enforcement action. XRP fiyatı da büyük değer kaybetti ve aralık ayı genelinde yüzde 65'ten fazla değer kaybetti.

XRP DAVASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, özel şirketlerin kripto paralarını "kayıtsız" olarak nitelendirerek, kripto paraların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şu an için davayı sadece Ripple'a açmış olsada, ilerleyen süreçte başka özel şirketlerin de bu yaklaşımdan nasibini alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda yakın zamanda Libra'yı kullanıma sunan Facebook'un, antitröst davalarından sonra bir de SEC davalarıyla meşgul olacağını söylemek mümkün.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Bitcoin ve ethereum'u kripto para birimi olarak kabul eden SEC, XRP'nin kripto para birimi olmadığını belirtti. Bu da XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak konumlandırıyor.

XRP YORUMU VE ANALİZİ

Ünlü Blockchain ve kripto para avukatı Stephen Palley, Ripple'ın SEC şikayetine verdiği hızlı cevabın, ödeme girişiminin yasal savaşın hızla bitmesini istediğini gösterdiğine inanıyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"30 gün daha isteseler ve daha sonra reddetselerdi şaşırmazdım. Aama yapmadılar. Yaklaşık bir ay sonra cevap verdiler. Bu ne demek? Sanıkların çoğunun aksine, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini gerçekten istiyorlar."

Stephen Palley: SEC muhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip

Stephen Palley ayrıca SEC'in bu erken aşamada davasını tamamen ortaya koyduğuna inandığını da söylüyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Tipik olarak hukuk davalarında, dava bir süre ilerlemeden diğer tarafın belgelerini alamazsınız. Burada SEC, muhtemelen yaptırım işlemi sırasında tüm belgeleri almıştır, bu nedenle asıl şikayet bu kadar uyumludur. Başka bir deyişle, SECmuhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip ve bunları davaya dahil etti."

Blockchain avukatı: XRP ticareti ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacak!

Blockchain avukatı, Ripple'ın XRP satışlarının bir "teklif" olarak görülmemesi gerektiğini savunarak zor zamanlar geçirebileceğini ekliyor. Ripple kazandığında Stephen Palley, XRP ticaretinin ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacağını belirtiyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Ripple davası, hareket uygulamasından sonra, belki de ABD'de ticaretin yeniden başlamasına izin verme becerisiyle çözülmelidir. SEC muhtemelen ABD'li alıcıları etkileme konusunda tam anlamıyla sağır değil ve olmamalıdır (şirket ya da baş adamları hakkında ne düşünürse düşünsün)."

XRP (Ripple) NEDİR?

XRP (Ripple), internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. ABD merkezli Ripple Labs tarafından 2012 yılında geliştirilmiş sistemde Dolar ve Türk Lirası gibi fiat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin ve Litecoin gibi kripto para türünden ödemelerle diğer emtiaları ve değer birimlerini destekler.

Ripple; bankaların, ödeme sağlayıcılarının, dijital varlık borsalarının ve şirketlerin gelişmiş blokzincir teknolojisini kullanarak güvenli, ücretsize yakın derecede düşük işlem ücretli ve her boyutta, küresel çapta para ve değer göndermeyi mümkün hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dijital varlık gönderimini blokzincir üzerinde XRP30 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı kriptopara aracılığıyla gerçekleştirir. 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla XRP tüm kriptoparalar içinde pazar büyüklüğü sıralamasında dördüncü sıradadır. Ripple şirketi 300'den fazla finansal kuruluşa ve 40'tan fazla ülkeye hizmet vermektedir.

XRP KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 2.02 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.272941 $ dolardır.

Ripple: SEC "XRP değerinin yok edilmesinden" sorumlu!

Ripple, SEC davasının XRP'nin toplam hacminin %12'sinin etkilendiğini vurguluyor. Ayrıca şirket, SEC'in "XRP değerinin yok edilmesinden" sorumlu olduğunu söylüyor. Ripple raporda şu ifadelere yer veriyor:

"Ripple (XRP ), Aamerika Bbirleşik Devletleri'nde her zaman tehlikeli bir düzenleme netliği eksikliği olduğunu söyledi. piyasa katılımcılarının, kripto yenilikçiliğini ve gelişimini destekleyen net kurallar yoktur. SEC dosyalamasından sonra, kripto piyasaları bazı artçı şoklar yaşadı ve hacimler üzerinde olumsuz bir etki yaşandı. Rripple, geçen çeyrekte günde yaklaşık 200 milyon dolarlık XRP hacminin etkilendiğini tahmin ediyor… ABD düzenleyici eylemi tahribata neden oldu. ayrıca ABD piyasa katılımcılarının, kripto para piyasasından çekilmesine neden oldu. Bu süreçte, XRP hacimlerinin %90'ına yakın bir kısmı bozulmadan kaldı ve birçok piyasa katılımcısı ABD dışındaki XRP ile ilgili işlerle ilerledi."