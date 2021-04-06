XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple (XRP) davası ne oldu? XRP davası son durum detayları

Son dakika: 6 Nisan'da olacak olan davası merak ediliyor. XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple (XRP) davası ne oldu? XRP davası son durum detayları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı. Peki, Kripto para piyasası nabzının bu davada olacağı Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta?

RIPPLE DAVASI NE ZAMAN?

Açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

RİPPLE (XRP) MAHKEME SONUCU NE OLDU?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihi ilk olarak 22 Şubat olarak açıklandı. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.

Ödeme jetonunu veren Ripple Labs, yatırımcıları yanıltma ve lisanssız bir menkul kıymet satma konusundaki iddia edilen rolü nedeniyle ABD mahkemelerinde inceleniyor. İlk duruşma 22 Şubat'taydı.

5 Nisan itibarıyla Ripple (XRP), SEC davasını kazanacağına dair olan güveni ile son beş haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Hala başı belada

Dönüm noktası niteliğindeki durumla Ripple, ABD makamlarıyla yasal tartışmalara giren en büyük kripto şirketlerinden/ ihraççılarından biri haline geldi. Telegram ve Kik daha önce son yıllarda hararete uğradı (ikincisi 5 milyon dolar ödedi ), ShipChain gibi daha küçük projeler de benzer şekilde milyonlarca dolar para cezasına çarptırıldı.

Bu arada, CEO Brad Garlinghouse daha önce Twitter'da yasal işlemlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti . SEC'in iddialarını boşa çıkardı ve Ripple'ın XRP'yi kullanmaya devam edeceğini çünkü "ödemeler için en iyi dijital varlık olduğunu, bunun faydaları olarak hızını, maliyetini, ölçeklenebilirliğini ve enerji verimliliğini öne sürdüğünü" söyledi.

Garlinghouse geçen yıl yaptığı bir tweet'te, "SEC, diğer G20 ülkeleri ve ABD hükümetinin geri kalanıyla uyum içinde, yeniliğin neye benzediğini (özellikle kararları doğrudan Çin'e fayda sağladığında) seçememeli" dedi.

Ripple kurucu ortağı, o zamanlar ABD makamlarının Bitcoin ve Ethereum'u adil olmayan bir şekilde düzenlediğini ve Çin'deki madencilik endüstrisine doğrudan fayda sağladığını eklemişti .

Ancak şimdilik dikkatler Ripple'da.

RIPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

4 aydır süren yasal mücadelede Ripple davayı kazanacağından emin görünüyor. Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için "güçlü bir delile" sahip olduğunu açıkça söylemişti.