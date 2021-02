XRP davası ne zaman? Ripple davası nedir? XRP davası detayları

Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında görülecek davanın ön duruşma tarihi olarak 22 Şubat 2021'i belirledi. Salı günü paylaşılan dava belgesine göre tüm tarafı temsilen eden dava vekili telefon üzerinden ön duruşma konferansı gerçekleştirecek. Davanın tarafları, ön duruşma hazırlıklarının bir parçası olarak ön duruşma tarihinden bir hafta önce şunları belirten ortak bir mektup sunacak:

"XRP davasının ilk duruşmasında ciddi bir karar çıkmayacağı ve bunun formalitelerle geçeceği tahmin edilse de XRP yatırımcılarının gözü kulağı bu tarihe kilitlendi. Blockchain devi Ripple ise adetten vazgeçmeyerek yaklaşan davaya rağmen şirketin ihtiyaçları için kullanmak adına 1 milyar XRP'nin kilidini açtı."

(1) şikayetin fiili ve yasal dayanakları dahil davanın kısa bir tanımı (s) ve savunma (s),

(2) tüm tasarlanmış önergeler ve

(3) anlaşma ihtimali." SEC, geçtiğimiz günlerde Ripple'ın XRP token'ları satarak menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini söylemiş ve blockchain şirketinden şikayetçi olacağını açıklamıştı. XRP'nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu hem kripto sektöründe hem de bu sektörün dışında uzun zamandır tartışılan bir konu. Davanın duyulmasının ardından birçok borsa XRP işlemlerini askıya alma kararı aldı. Bitwise Asset Management gibi yatırım şirketleri de XRP yatırımlarını nakde çevirerek sonlandırmayı tercih etti in the wake of the SEC enforcement action. XRP fiyatı da büyük değer kaybetti ve aralık ayı genelinde yüzde 65'ten fazla değer kaybetti.

SEC'in açtığı davanın detayları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple Labs Inc. ve şirketin iki yöneticisi Christian Larsen ve Bradley Garlinghouse'a karşı, dava açtığını duyurdu. SEC, Ripple Labs Inc, Larsen ve Garlinghouse'un kayıt dışı dijital menkul kıymetler teklifi yoluyla 1,3 milyar doların üzerinde para topladıklarını iddia etti.

SEC'in dava dilekçesine göre Ripple, Ripple'ın kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve eski CEO'su Christian Larsen ve şirketin mevcut CEO'su Bradley Garlinghouse, şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladı. Dilekçe, Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor.

Belgede, Ripple'ın ayrıca, iş gücü ve piyasa yapıcılığı hizmetleri gibi nakit dışı bedeller karşılığında milyarlarca XRP dağıttığı iddia ediliyor. Kısacası; Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine XRP ile yaptı. Piyasa yapıcılığı terimini ise kişilerin, ürünü kurum tarafından belirtilen fiyatlardan satın almaya veya satmaya hazır olması ve böylece piyasa şartlarını belirlemesi olarak açıklayabiliriz.

Dilekçeye göre, Larsen ve Garlinghouse, şirketin işini finanse etmek için kullanılan XRP satışlarını yapılandırmaya ve tanıtmaya ek olarak, kişisel olarak da 600 milyon dolarlık kayıtsız XRP satışı gerçekleştirdi.

Şikayet dilekçesinde, davalıların, federal menkul kıymetler yasalarının kayıt hükümlerini ihlal ederek, XRP tekliflerini ve satışlarını kaydettiremediklerini veya kayıttan muafiyet şartlarının herhangi birini karşılayamadıklarını iddia ediyor.

Dava ne anlama geliyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, özel şirketlerin kripto paralarını "kayıtsız" olarak nitelendirerek, kripto paraların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şu an için davayı sadece Ripple'a açmış olsada, ilerleyen süreçte başka özel şirketlerin de bu yaklaşımdan nasibini alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda yakın zamanda Libra'yı kullanıma sunan Facebook'un, antitröst davalarından sonra bir de SEC davalarıyla meşgul olacağını söylemek mümkün.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Bitcoin ve ethereum'u kripto para birimi olarak kabul eden SEC, XRP'nin kripto para birimi olmadığını belirtti. Bu da XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak konumlandırıyor.

Ripple'ın CTO'sundan iddialara cevap

Ripple'ın CTO'su David Schwartz ise bu iddialara kayıtsız kalamadı.Stratejilerini en baştan beri kamuya açık bir şekilde dile getirdiklerini belirten Schwartz, stratejinin "XRP'nin fiyatını, sahip olduğumuz XRP'yi satmamız için geçen süre boyunca maksimize etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak." olduğunu söyledi. Schwartz, attığı tweet'te de Ripple ile XRP'yi yaratanların aynı kişiler olduğu yorumunda bulundu.

Her ne kadar Schwartz, stratejilerini açıkça söylediklerini belirtse de, bu durum; bahsi geçen stratejinin spekülasyondan ibaret olduğu gerçeğini değiştirmiyor. SEC bu konuda çok da haksız değil.

XRP ve Ripple davadan nasıl etkilenecek?

Davanın açılmasının ardından XRP ciddi bir değer kaybı yaşadı. Dava haberi öncesinde 0,50 dolar seviyelerinde olan XRP'nin fiyatı 0,21 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 24 - 25 aralık tarihlerinde ise 24 saat içinde yüzde 40 artış gösterdi ve 25 aralık tarihinde yüzde 52'lik bir kazanç ile günün zirvesine ulaştı.

Aslında SEC'in dava açmasının şimdilik, küresel kripto para pazarı için doğrudan bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak SEC'in açtığı davanın ardından bazı kripto para borsası kuruluşları, XRP'nin dava sürecinde muhtemelen değer kaybı yaşayacağını ön görerek kripto para birimini platformundan çıkardı.

Bu noktada küçük bir parantez açmakta fayda var. SEC'in açtığı davayı kazanması durumunda XRP bir menkul kıymet olarak kabul edilecek. Bu da; ABD müşterileriyle etkileşime giren borsaların XRP'yi listeden kaldırması gerekliliğini doğuracak. Bu nedenle XRP'yi listesinden çıkaran borsaların şimdiden olası yaptırımlara karşı önlem aldığını söyleyebiliriz.

Bu kuruluşlar arasında Lüksemburg merkezli büyük bir kripto para platformu olan Bitstamp de yer alıyor. Bitstamp, paylaştığı bir Twitter gönderisi ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıkladı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong'da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

Yine de XRP ve Ripple için henüz yolun sonu görünmüş değil. Zira XRP, Singapur, İngiltere, İsviçre ve Japonya'da bir menkul kıymet olarak değerlendirilmiyor.Bu da, hem Ripple'ın hem de XRP'nin yaşadığı değer kaybının önüne geçebileceğini gösteriyor.

Ripple'a Japonya'dan destek

Ripple'ın Japonya'daki büyük ortağı SBI Group, SEC'in açtığı dava ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. SBI Group yaptığı açıklamada XRP'nin Japonya'da bir varlık olarak işlem görmeye devam edeceği belirtildi.

SBI yayınladığı açıklamada dayanak olarak Nomura Research Institute'tan Sadazaku Osaki'nin makalesine yer verdi. SBI CEO'su Yoshitaka Kitao ise Twitter'da şirketin resmi açıklamasını paylaşarak Japon Fon Ödeme Yasası kapsamında Ripple'ın bir menkul kıymet değil, kripto para varlığı olduğunu ifade etti.

XRP menkul kıymet mi?

Aslına bakarsanız, XRP'nin ABD Menkul Kıymetler Yasası karşısındaki konumu yıllardır tartışılıyor. Bu yıl haziran ayında Vadeli Emtia İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) eski Başkanı Christopher Giancarlo yaptığı bir açıklamada XRP'nin menkul kıymet değil, "bir para birimi veya bir değişim aracı olarak görülmesi" gerektiğini söyledi.

Giancarlo açıklamasının dayanağı olarak bir şeyin bir menkul kıymet olup olmadığını değerlendirmede ana standart olarak kullanılan bir Yüksek Mahkeme davası olan Howey Testini gösterdi. Howey Testi'ne göre; eğer para yatırılan ortak bir işletmede başkalarının çabalarından elde edilen makul bir kâr beklentisi söz konusu ise bu bir menkul kıymettir.

Giancarlo'ya göre, XRP yatırımcılarına getiri ya da Ripple'ın karından pay alma sözü verilmedi. Bu da XRP'yi menkul kıymet konumundan çıkarıyor.

Ancak SEC'e göre durum böyle değil:

Teklif esnasında konu ile ilgili tüm zamanlarda, XRP bir yatırım sözleşmesiydi ve bu nedenle federal menkul kıymetler yasalarının kayıt gereksinimlerine tabi bir menkul kıymetti.

SEC aynı zamanda, XRP satın alanların amacının XRP fiyatında spekülasyon yaratmak olduğunu da öne sürdü. Ayrıca dilekçede Larsen ve Garlinghouse'un birbiriyle uyuşmayan bilgiler yaydığı, kripto para hakkında pek bilgisi olmayan bir pazara satış yaptıkları, böylece kendi kazançlarını gözettikleri belirtildi.