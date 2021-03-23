XRP Coin Yorum: XRP fiyatı, bir "RelistXRP" kampanyasının ortasında 0,60 $ 'a yükseldi

XRP COİN YORUM

XRP fiyatı, 30 günün en yüksek seviyesi olan 0.60 $ 'a ulaşmak için% 15'ten fazla yükseldi. Hareket, 7. sıradaki kripto'nun, çift haneli kazançlara sahip iki varlıktan biri olarak ilk on kripto para birimi arasında gösteriyi çaldığını gördü. Diğeri ise piyasa değerine göre ilk 10'a girmek için% 20 artış gösteren THETA.

XRP, uzun bir süre sonra yaşam belirtileri gösterdi. Altcoin, 20 Mart'taki 0,50 dolarlık direncin üzerine çıktı ve bu da boğaların ayıları alt ettiğini gösteriyor. Ayılar, 21 Mart'ta fiyatı 0,50 doların altına düşürmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Bu, XRP/ USD paritesini 0,65 $'lık genel dirence doğru iterek bugün daha fazla alımları çekti. Boğalar fiyatı bu seviyenin üzerine çıkarabilirse, paritenin ivme kazanması ve 0.78 $'a ve ardından 1 $'a yükselmesi muhtemeldir.

Hareketli ortalamalar yükseldi ve RSI aşırı alım bölgesine yakın yükseldi, bu da boğaların komuta ettiğini gösteriyor. Bu yükseliş görünümü, fiyatın düşmesi ve hareketli ortalamaların altına düşmesi durumunda geçersiz hale gelecektir.