XRP Coin Yorum: Ripple (XRP) Fiyat Analizi: 12 Nisan

XRP Coin yorum ve fiyat analizi: XRP, yalnızca bugün kripto para birimi 1,5 dolara dokunduğu için% 26 daha yükseldi. Bitcoin'e karşı XRP, 2500 SAT'a ulaştıktan sonra Aralık 2020'nin en yüksek seviyelerine doğru yoluna devam ediyor.

XRP/ USD - Yalnızca 2017 Bubble Top'ta Görülen En Yükseklerde XRP Ticareti

Temel Destek Seviyeleri: 1,35 ABD Doları, 1,25 ABD Doları, 1,13 ABD Doları.

Temel Direnç Seviyeleri: 1.51 $, 1.61 $, 1.70 $.

XRP, geçen hafta, dönem boyunca % 150 oranında büyük bir artış göstermeyi başardığı için mutlak bir öfke patlaması yaşadı. Kripto para birimi nihayet Salı günü 1 $ dönüm noktası seviyesini kırdı ve şu anda 1,4 $ 'ın üzerinde işlem gördüğü için o zamandan beri patladı.

Bugün erken saatlerde alıcılar, 1.51 $ 'a (1.618 Fib Extension) ulaşarak XRP'yi yükseltmeye devam etti. Bu, XRP'nin Ocak 2018'den beri işlem gördüğü en yüksek seviyedir. Ayrıca XRP, 29 Aralık 2017 ile 23 Ocak 2018 arasında 30 günden daha kısa bir süre için 1.5 doların üzerinde işlem gördü.

XRP-USD Kısa Vadeli Fiyat Tahmini

İleriye baktığımızda, ilk direnç şu anki 1.45 - 1.51 $ seviyesinde (kısa vadeli 1.618 Fib Uzatma ve Ocak 2018 direnci). Bunu 1,61 Dolar (1,618 Fib Uzatma ve önceki direnç), 1,70 Dolar, 1,77 Dolar (1,272 Fib Uzatma - turuncu), 1,91 Dolar (1,414 Fib Uzatma - turuncu) ve 2,00 Dolar takip ediyor.

Öte yandan, ilk destek 1,35 dolarda yatıyor. Bunu 1,25 dolar (Şubat 2018'in en yüksek seviyesi), 1,13 dolar (0,382 Fib), 1,10 dolar ve 1,00 dolar takip ediyor.

RSI aşırı alım koşullarında ve piyasada düşüş eğilimi gösteren farklılıklar var . Bununla birlikte, boğalar şu anda piyasa momentumunun tam kontrolündedir.

XRP/ BTC: Ocak 2018'den Hala Çok Uzak

Temel Destek Seviyeleri: 2200 SAT, 2080 SAT, 2000 SAT.

Anahtar Direnç Seviyeleri: 2450 SAT, 2550 SAT, 2625 SAT.

XRP, Bitcoin'e karşı da çok iyi bir performans sergiliyor ancak henüz Aralık 2020'nin en yüksek seviyelerini 3340 SAT'ta aşamadı, Ocak 2018'de kaydedilen Bitcoin'e karşı parabolik koşudan ve ATH'den bahsetmiyor. Kripto para birimi, 1550 SAT'ın (Kasım 2020'nin en düşük seviyesi) üzerine çıktı. ) 1900 SAT (Temmuz 2020'nin en düşük seviyesi) direncine ulaştığı için Salı günü.

Boğalar, dün XRP'nin 2000 SAT'ın ötesine geçmek ve 2340 SAT (1.414 Fib Uzatma) kadar yükseğe ulaşmak için yükseldiği 1900 SAT direncinin üstesinden gelemedi. Bugün boğalar bu direncin ötesine geçerek 2500 SAT'a kadar yükseldi. O zamandan beri, şu anda 2380 SAT'ta işlem gördüğü için hafifçe düştü.

XRP-BTC Kısa Vadeli Fiyat Tahmini

İleriye baktığımızda, ilk direnç 2450 SAT'ta (düşüş .5 Fib). Bunu 2550 SAT (1.618 Fib Uzatma), 2625 SAT, 2765 SAT (kısa vadeli 1.272 Fib Uzatma) ve 2877 SAT (düşüş .618 Fib) takip ediyor.

Öte yandan, ilk destek 2200 SAT'da bulunuyor. Bunu 2080 SAT (.236 Fib), 2000 SAt, 1900 SAT (Temmuz 2020 düşük) ve 1820 SAT (.382 Fib) izliyor.

Benzer şekilde, RSI aşırı alım bölgesinde ve fiyat yükseldikçe düşüş eğilimi gösteriyor, ancak RSI bunu yapamıyor. Bu, alıcıların biraz fazla genişleyebileceğini ve böyle bir parabolik hareketten sonra bir geri çekilmenin yakın olabileceğini gösteriyor.