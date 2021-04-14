XRP Coin Yorum (14 Nisan): Ripple (XRP) Fiyat Analizi
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XRP Coin Yorum (14 Nisan): Ripple (XRP) Fiyat Analizi

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XRP Coin Yorum (14 Nisan): Ripple (XRP) Fiyat Analizi

ADA Coin Yorum: Ripple fiyatı (XRP / USD), ABD'li bir yargıç ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'ın kurucu ortakları Brad Garlinghouse ve Chris Larsen'in banka kayıtlarına erişim talebini engellemesinin ardından aya fırladı. Yargıç Sarah Netburn, talebi reddederek, SEC'in iki Ripple yöneticisinin 8 yıl öncesine ait mali verileri talebinin "davanın ihtiyaçlarıyla ilgili veya orantılı olmadığını" açıkladı.

Ripple fiyatı şimdi % 227,2 Fibonacci uzatma işaretinin 1.70610'da oluşturduğu direnci test ediyor. Fiyat bu seviyenin ötesine geçerse, Ripple fiyatı 1,90986'da (% 261,8 Fibonacci uzantısı) ek bir hedefle 1,78972'de (% 241,4 Fibonacci uzantısı) yeni bir yüksek hedefliyor olabilir.

Öte yandan, mevcut direncin reddedilmesi, 1.32095 (% 161.8 Fibonacci uzantısı) ve 1.20082 ek destek hedefleri oluşturarak 1.4000 psikolojik desteğe (10 Nisan en yüksek seviyesi) doğru bir geri çekilmeye izin verebilir. 1.11719'da (6 Nisan'ın en yüksek seviyesi)% 127.2 Fibonacci uzantısı, kısa vadeli aşağı yönlü hedefleri tamamlıyor.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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