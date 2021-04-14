XRP Coin Yorum (14 Nisan): Ripple (XRP) Fiyat Analizi

ADA Coin Yorum: Ripple fiyatı (XRP / USD), ABD'li bir yargıç ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'ın kurucu ortakları Brad Garlinghouse ve Chris Larsen'in banka kayıtlarına erişim talebini engellemesinin ardından aya fırladı. Yargıç Sarah Netburn, talebi reddederek, SEC'in iki Ripple yöneticisinin 8 yıl öncesine ait mali verileri talebinin "davanın ihtiyaçlarıyla ilgili veya orantılı olmadığını" açıkladı.