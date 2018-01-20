Xperia Xz, Bu İsimle mi Gelecek?

Sony, geçtiğimiz CES 2018'de yeni telefon modellerini tanıttı. Xperia XA2 de dahil olmak üzere tanıtılan telefonlar arasında XZ Premium modelinin yenisi ise yer almıyordu. Yeni modelin önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması bekleniyor. Süre daraldı, fakat gelen bilgiler, Sony'nin yeni modelinin adını değiştirebileceği yönünde.

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4K ekranıyla tanıtıldığında büyük ilgi uyandıran Sony Xperia XZ Premium, yeni modeliyle yakında bir kez daha sahnede olacak. Adının Sony Xperia XZ Premium 2 olması beklenen telefonun, gelen bilgilere göre ismi Sony Xperia XZ Pro olacak. Bunun böyle olup olmadığını elbette tanıtılmadan öğrenemeyeceğiz.

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Xperia XZ Pro'nun özellikleri arasında ise, 5.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacağı ve 4K çözünürlük sunacağı bulunuyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 256 GB microSD kart desteği bulunduracak olan Xperia XZ Pro, Android 8. Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

IP68 su korumasının da yer alacağı telefonda 3420 mAh kapasitesinde bir batarya bulunması bekleniyor. Elbette tüm bunları görmek için MWC 2018'i beklememiz gerek.