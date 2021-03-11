XANTARES'li BIG, ESL Pro Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı

XANTARES!'in formasını taşıdığı BIG, ESL Pro Lig Sezon 13'e hayal kırıklığı ile başladı. Alman ekibi çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

BIG ESL Pro Lig'de henüz galibiyet yüzü görmedi. A grubunda yerini alan ekip karşılaştığı rakiplerinden 2 maçta da hiç puan alamadı. Ligin ilk müsabakasında OG ile karşı karşıya gelen ekip bu mücadeleden 2-1'lik skorla boyun eğerek lige yenilgiyle başlamış oldu.

Ligin 2.maçında ise Heroic ile mücadele eden BIG bu müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Rakibine 2-1 ile boyun eğen ekip lige 2 de 0'la başlamış oldu. BIG aldığı bu sonuçlar ile Renegades işe son sırayı bölüşüyor.

BIG Lig'deki bir diğer maçında ise son sırayı bölüştüğü rakibi Renegades ile kozlarını paylaşacak. Son maçlarda kötü formunu devam ettiren BIG bakalım diğer maçlarında nasıl bir grafik ortaya koyacak.