Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 2.7 milyon kişiye istihdam sağlanacak

16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:25

Bölgesel insan kaynakları ve sosyal güvenlik departmanına göre beceri eğitimi, tarımın ve diğer endüstrilerin entegre gelişimi ve özel şirketlerle ortaklıklar gibi önlemler alınacak.

Beceri eğitiminde kırsal kesimde, gaziler, düşük eğitim düzeyine sahip insanlar, işten çıkarılan işçiler ve engelliler önceliklendirilecek. Buna ek olarak, bölgesel hükümet az gelişmiş Güney Xinjiang bölgelerindeki yoksulluktan etkilenen hane halklarından 20 bin kişiye istihdam yoluyla yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olacağını söyledi. Geçen yıl, kırsal bölge sakinleri için 2.87 milyondan fazla iş yaratıldı.

Kaynak: Bültenler