Xinjiang'da İnternet Kullanıcılarının Sayısı 13 Milyon

Xinjiang'da internet kullanıcılarının yüzde 54,4'ü kadın, yüzde 45,6'sı erkek kullanıcılar.

Rapora göre, Xinjiang'da mobil internet kullananlarının sayısı 12 milyon 450 bin olarak tespit edildi, bu sayı Xinjiang'da tüm platformlarda internet kullanımının yüzde 96,1'ini oluşturdu.

Öte yandan Xinjiang'ın kırsal kesimlerinde de internet kullanımının yaygınlaştığı görüldü. Bu bölgelerde nüfusun yüzde 38,8'ini oluşturan 4 milyon 834 bin kişi internet kullanıyor.