Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl uçakla 36 milyon 450 bin yolcu taşınması öngörülüyor.

Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

Kaşgar, İli, Aksu, Çöçek, Altay ve Turfan bölgelerindeki 6 havalimanı restore edilirken, Taşkorgan, Moğolküre, Keriye başta olmak üzere 9 havalimanının inşası için hazırlık çalışması başlatılacak.

2016-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Plan doğrultusunda Xinjiang'da sivil havayolu taşımacılığı kapsamında 10 önemli projeye 3 milyar 30 milyon yuan yatırım yapıldı. Bunlar arasında Çerçen, Yeken, Çakılık ve Tumşuk havalimanları inşa edilerek hizmete girdi; Korla ve Hotan havalimanlarının restore çalışmaları tamamlanmış durumda.

Kaynak: Bültenler
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