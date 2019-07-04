Altıkardeş, gazeteci grubu olarak herkesin Çin'den çok mutlu ayrıldığının altını çizerek, ziyaretin Çin'in son yıllarda gelişen, farklı yüzünü keşfetme imkânı sağladığını dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı Baş Editörü İrfan Altıkardeş, CRI TÜRK'te Kâmil Erdoğdu'nun hazırlayıp, sunduğu Manşet programına katıldı. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan Çin'de güzel bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Altıkardeş, şöyle devam etti:

"Xinjiang Özerk Bölgesi'ne de gittik ve buradaki izlenimlerimiz Türkiye'de özellikle sosyal medyada yer alan birtakım bilgilerin çok ötesinde oldu. Xinjiang bölgesini beklediğimden kesinlikle çok daha iyi buldum. Çin, son yıllarda gelişerek, yüzde 8 ilâ 9'lu büyüme oranlarının insanların hayatına da yansıdığına şahit oldum. Bu arada Çin'den Türkiye'ye gelişler de son aylarda artmıştı ve onlara Türkiye'yi tercih etme nedenlerini sorduğumda, oradaki genç arkadaşlar Türkiye'nin hem bir Avrupa ülkesi olduğunu hem de alışveriş ve konaklama açısından daha cazip bir fiyat avantajı sunduğunu söylediler. Çin'de yaşam standardının yükselmesi ile birlikte, fiyatlarda artış olduğunu da söyleyebilirim."

"HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL AÇIDAN ÇİN'DE GÜZEL BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK"

Ayrıca Urumqi ve Hami şehirlerini de gezdiklerini belirten İrfan Altıkardeş, buradaki ekonomik kalkınmanın da bölgeye destek olunup, başka bölgelerle de kardeş müesseseler kurularak, sağlanmasının olumlu bir unsur olarak karşısına çıktığını kaydetti. Bölgedeki Uygur Türklerinin de hem aile yaşantısı hem de dini inançlarını yerine getirme konusunda büyük bir sıkıntıları olmadığını ifade eden Altıkardeş, şunları söyledi:

"Sadece, İslam dininde dini vecibeleri yerine getirmek erkek çocuklarında 13-14, kız çocuklarında 11-12 yaşlarında başlamasına rağmen, Çin Hükümeti'nin özerk bölgede 18 yaşından önce ibadethanelere gitmesine müsaade etmediğini gördüm. Benim yadırgadığım tek konu bu oldu.

Bu organizasyonda, oradaki ekonomik kalkınmanın, sosyal kalkınmaya ve insanların bir araya gelmelerine de önemli bir katkı sağladığını, insanları terörizm ve diğer radikal düşüncelerden uzaklaştırdığını gördüm. Ayrıca Xinjiang'da ilahiyat fakültelerinin olması, camilerin açık olması da olumlu bir durum olarak kayıtlarım arasında yer alıyor."

Kaynak: Bültenler