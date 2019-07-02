Xiaomi, Yeni Teknolojilerle Donattığı mi CC9 ve mi CC9e'yi Duyurdu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda yeni akıllı telefonları mi CC9 ve mi CC9e'yi tanıttı. Akıllı telefonlar, şirketin geçen yıl Kasım ayında Xiaomi tarafından alınmasının ardından piyasaya sürülen ilk Meitu markalı cihazlar olma niteliğini taşıyor. mi CC9'un fiyatı 1.799 yuan'dan (yaklaşık 1.474 TL) başlıyor.

%91 ekran oranına sahip olan mi CC9'un 6.39 inçlik AMOLED bir ekranı bulunuyor ki bu Samsung tarafından imal ediliyor. Ekranın FHD+ çözünürlüğü ve 600 nitlik parlaklık değeri bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi de mevcut. Cihaz, 6 GB RAM ve 128/64 GB dâhili hafıza seçenekleriyle güçlendirilmiş Snapdragon 710e yonga setine sahip. Cihazın bataryası ise 18 W hızlı şarj destekli 4.030 mAh kapasiteye sahip. İşletim sistemi de Android Pie tabanlı MIUI 10.

Xiaomi aynı zamanda mi CC9'un daha bütçe dostu olan ve tabii ki daha az özelliğe sahip mi CC9e'yi de piyasaya sürdü. Telefonun ekranı 6,08 inçle daha küçük ancak yine de AMOLED ekrana ve aynı çözünürlük değerlerine sahip. Cihaz 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dâhili hafıza seçenekleriyle güçlendirilmiş Snapdragon 665 yonga setine sahip. Bataryası ve işletim sistemi de CC9 ile aynı değerde.

İki cihazın da detaylı özelliklerine ilgili haberlerden göz atabilirsiniz.