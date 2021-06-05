Xiaomi Yapay Zeka Destekli Deprem Uyarı Sistemi Geliştirdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kullanıcılarını deprem konusunda uyaran ve depremi izlemesine olanak sağlayan yapay zeka algoritmasını geliştirdi. İlk olarak Çin'de kullanılan özellik, ilerleyen süreçte tüm Xiaomi cihazlara gelecek.

Xiaomi uzun zamandır yapay zeka (Al) destekli deprem izleme özelliği üzerine çalışmalar yürütüyordu. Şirket son dönemde, yaklaşan bir deprem konusunda kullanıcılarını uyaran yeni bir deprem uyarı ve izleme sistemi geliştirdi.

Son zamanlarda şirket, bu özelliğin artık Çin genelinde 25 ilde kullanılabileceğini duyurdu. Xiaomi, deprem erken uyarı fonksiyonunun başlatılmasından bu yana, 4.0 veya daha yüksek büyüklükte 35'ten fazla depremi başarıyla uyardığını iddia ediyor.

Xiaomi, kendine ait akıllı telefonların sadece deprem uyarı bilgisi almasının yanında, aynı zamanda depremi izleyebilme yeteneği kazandığını açıkladı. Yeni deprem izleme özelliği, bir tür uç bilgi işlem teknolojisi kullanır. Bu sismik dalgaları hissetmek için, Xiaomi akıllı telefonlar düşük güç sensörünü kullanır. Bundan sonra, AI algoritması sismik bilgileri etkili bir şekilde hesaplayacaktır. Ardından, gelen bir deprem olması durumunda kullanıcılar ilk uyarıyı alacaklardır.

Xiaomi Yapay Zeka Destekli Deprem Uyarı Sistemi Geliştirdi

Xiaomi, bu teknolojinin yalnızca deprem izleme maliyetinden tasarruf etmekle kalmayıp, izleme sayısını da büyük ölçüde artırdığını iddia ediyor. Şirket, bunun ulusal deprem izleme ve erken uyarı ağını daha eksiksiz hale getirdiğine inanıyor. MIUI işletim sistemi kullanıcıları, Xiaomi akıllı telefonunun yöneticisini açıp deprem izlemesine katılmak için "deprem uyarısı" işlevine tıklayabilir.

Xiaomi'ye göre, deprem izleme işlevi, Xiaomi ve Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi. Bu işlev sonunda tüm Xiaomi telefonlarına gelecek. Şu anda, bazı Xiaomi/Redmi telefonları ve MIUI sistemleri bu özelliği desteklemektedir. Gelecekte kademeli olarak daha fazla cihaza yayılacaktır.

Şu an itibariyle MIUI deprem fonksiyonlarının tahminlerinin ne kadar doğru olduğu resmi olarak açıklanmadı. Birçok uzmana göre, deprem tahmini çok karmaşık bir süreçtir. Aslında, küresel olarak depremlerin çok doğru ve başarılı tahminde bulunulması zor olduğu bildirildi.

Xiaomi MIUI "Deprem Uyarısı" Özelliği – Nasıl Çalışır?

Deprem "erken" uyarı sistemi, tahminlerde bulunmak için daha hızlı yayılan dalgaların zaman farkını kullanır. Bu dalgalar yüzeyin derinliklerinden yayıldığından ve çok hızlı hareket ettiğinden, uyarı süresi genellikle saniye cinsindendir. Daha hızlı boyuna dalga ve daha yavaş enine dalga arasında bir ilişki vardır.

Boyuna nispeten zararsız dalga önce geldiğinden, ilişkili yıkıcı enine ve yüzey dalgalarının varış zamanı hızlı bir şekilde tahmin edilebilir. Bu dalgalar arasındaki varış zamanı farkı genellikle çok küçüktür. Teorik çalışmalar, uyarı süresinin 3 saniye olması durumunda zayiat oranının %14 oranında azaltılabileceğini göstermiştir. 10 saniye ise zayiat oranı %39, uyarı süresi 20 saniye ise zayiat oranı da %63 oranında düşebilmektedir.

Kaynak: Tekmoloji