Xiaomi, Türkiye'deki 4. Mağazasını Yarın Açıyor

Xiaomi'nin Türkiye'deki faaliyetleri, yerli ortaklarla genişlemeye devam ediyor. Cepport ile anlaşmaya varan şirket, İstanbul ve Türkiye'deki 4. mağazası için düğmeye bastı. 29 Haziran 2019 Cumartesi günü Beylikdüzü Marmara Park AVM'de yapılacak açılış, her zaman ki gibi bazı sürprizlerle gerçekleşecek.

Üstelik bu yeni mağaza, Xiaomi'nin Türkiye'deki en zengin mağazalarından olacak. Akıllı telefon dışında firmanın üretmiş olduğu hemen hemen her ürün, raflardaki yerini alacak. Akıllı ev aletlerinden tutun popüler Xiaomi aksesuarlarına kadar pek çok ürün, bu mağazada olacak.

Açılış nedeniyle 29-30 Haziran tarihleri boyunca, bazı popüler Xiaomi ürünlerinde avantajlı fiyatlar görmek mümkün olacak. Sınırlı sayıda satılacak indirimli ürünler, yoğun ilgiden dolayı hemen tükenebilir, bilginiz olsun.

Xiaomi Marmara Park mağazası, 29 Haziran saat 13.00'ten itibaren hizmet vermeye başlayacak.