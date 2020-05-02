Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye Fiyatı Belli Oldu
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Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye Fiyatı Belli Oldu
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Çin merkezli teknoloji devlerinden birisi olan Xiaomi tarafından üretilen Redmi Note 9S akıllı telefon için Türkiye fiyatı açıklandı.

Çin merkezli teknoloji devlerinden birisi olan Xiaomi tarafından üretilen Redmi Note 9S akıllı telefon için Türkiye fiyatı açıklandı. Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken yeni telefon için orta seviye olduğu söyleniyor. Telefonun özellikleri de oldukça ilgi çekici.

6.67 inç delikli IPS LCD ekrana sahip olan Xiaomi Redmi Note 9S aynı zamanda Snapdragon 720G işlemcisine sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan yeni akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği ile arttırılabiliyor. Xiaomi Redmi Note 9S, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Telefonda 5020 mAh batarya bulunuyor. 4'lü arka kamera ve bir adet selfie kamerasına sahip olan Redmi Note 9S'nin kamera özellikleri de oldukça etkileyici.

Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye fiyatı

Yeni akıllı telefonun arkasında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörlü kamera bulunuyor. Ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor. İki renk seçeneği ile Türkiye'de piyasaya sunulan Redmi Note 9S, teknoloji severler tarafından büyük ilgi görecek gibi duruyor.

3.5 mm kulaklık yuvasına sahip Xiaomi firmasının yeni akıllı telefonu Redmi Note 9S, siyah ve mavi seçenekleri ile Türkiye için satışa sunuluyor. Yeni akıllı telefon için belirlenen Türkiye satış fiyatı ise 2499 TL

Kaynak: Tamindir

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