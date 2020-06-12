Xiaomi Redmi Note 9 Ülkemizde Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı Xiaomi geçtiğimiz günlerde hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkatleri çeken Redmi Note 9 modelini tanıtmıştı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkatleri çeken Redmi Note 9 modelini tanıtmıştı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni modelin ülkemizde ne zaman ve hangi fiyat etiketi ile satılacağı merak edilirken Xiaomi Redmi Note 9 ülkemizde satışa sunuldu. Peki yeni model kullanıcılara neler sunuyor? İşte teknik özellikler ve fiyat!

Xiaomi Redmi Note 9 Teknik Özellikleri

Yeni modelin ön tarafına baktığımızda 6.53 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD panele sahip bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Redmi Note 9 gücünü MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor ve bu işlemci 3 GB/ 4 GB RAM ve 64 GB/ 128 GB depolama ile destekleniyor.

Cihazın arka tarafına baktığımızda ise dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1,79 diyafram açıklığı bulunuyor. Bu kamera da 8 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile destekleniyor.

Kaputun içerisinde 5,020 mAh kapasitesinde devasa bir batarya yer alırken, 18W hızlı şarj desteğinin bulunduğu belirtiliyor. Bu denli büyük bir batarya için bir miktar düşük bir destek olduğunu söylememiz mümkün.

Xiaomi Redmi Note 9 Fiyatı

Redmi Note 9 için belirlenen tavsiye edilen satış fiyatı 3 GB/ 64 GB sürümü için 2,999 TL iken 4 GB/ 128 GB sürümü için 3,199 TL olarak açıklandı. Model mi Store şubelerinde ve çeşitli çevrim içi satış kanallarında kullanıcılarla buluşacak.