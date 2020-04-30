Xiaomi Redmi Note 9 Tasarımı Ortaya Çıktı Xiaomi geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte Redmi Note 9 serisine ait yeni modelleri 30 Nisan 2020 tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte Redmi Note 9 serisine ait yeni modelleri 30 Nisan 2020 tarihinde tanıtacağını duyurmuştu. Tanıtıma saatler kala yeni modellerin tasarımı resmi olarak yayınlandı. İşte Xiaomi Redmi Note 9 tasarımı!

Xiaomi Redmi Note 9 Tasarımı Nasıl Olacak?

Cihazın ön tasarımından başlarsak altta ve üstte oldukça ince çerçevelere sahip bir model görüyoruz. Cihazın ön tarafında tekli kamera kurulumu yer alıyor ve bu ekran içinde, ekranın sol üst tarafında, konumlandırılmış durumda.

Arka tarafa baktığımızda ise kare modül içerisinde konumlanmış dörtlü kamera kurulumu ve bunun hemen altında yer alan parmak izi sensörü ile karşılaşıyoruz. Bu iki bileşenin arasında yer alan 40 MP yazısı, ana kameranın 40 MP olduğunu işaret ediyor.

Cihazın temel bileşenlerine değinirsek önceki sızıntılar dahilinde gücünü Helio G85 işlemciden almasını, bunun 3/ 64 GB ve 4/ 128 GB varyantları ile desteklenmesini bekliyoruz. Modelin fiyatı noktasındaki beklenti ise yaklaşık 200 euro dolaylarında.

Her şekilde yeni modelin resmi özelliklerini öğrenmemize oldukça kısa bir süre kaldı. Şirket, düzenleyeceği etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Eğer lansmanı takip etmek isterseniz 15: 00 (TSİ) itibarıyla aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.