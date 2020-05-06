Xiaomi Redmi Note 8 Satış Miktarı ile Dudak Uçuklatıyor

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri fiyat / performans noktasında yakaladığı başarılı tutumla birlikte başarıdan başarıya koştu.

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri fiyat/ performans noktasında yakaladığı başarılı tutumla birlikte başarıdan başarıya koştu. Pek çok kişi tarafından merak edilen Xiaomi Redmi Note 8 satış miktarı açıklandı!

Xiaomi Redmi Note 8 Serisi Ne Kadar Sattı?

Redmi Marka Yöneticisi Lu Weibing tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri toplamda 30,000,000 birim satarak kendi içinde yeni bir rekora imza attı.

Eylül ayında satışa sunulan modeller ilk ayında 1 milyon birim satarken küresel pazarda satışa sunulduğu ikinci ayda (ekim) 5 milyon birim sınırını geçmişti. Öte taraftan her iki modelin toplam 20 milyon birim sınırına ulaşması beş ay, 30 milyon birim sınırına ulaşması ise yedi ay sürdü.

Bu hızlı ve keskin ilerleyişe karşın geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 9 ailesi ile birlikte satışların kademeli olarak düşüş göstermesini bekleyebiliriz. Bu, yine de satışların gerçekten etkileyici olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce her iki model kendi segmentlerinde başarılı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.