Xiaomi, Redmi 7A'yı Hindistan'da USB-C Desteğiyle Satacak İddiası

Xiaomi, Redmi 7A cihazını Hindistan pazarında da satışa sunmaya hazırlanıyor. Xiaomi India ve Manu Kumar Jain tarafından atılan tweet'lere göre cihaz, Hindistan'da oldukça satın alınabilir bir fiyattan satışa sunulacak. Görünüşe göre şirket, Hindistan'da satılacak olan sürümü, kullanıcılar için daha da çekici hale getirmek istiyor.

Redmi 7A: Hindistan sürümü için devasa bir güncelleme yapıyoruz. Redmi Note 7 ve mi A2'de sevdiğiniz bir şey. Diğer markaların 20 bin Hindistan Rupisi'nden ucuza sağlayamayacağı bir şey. Herhangi bir tahmin var mı?

Şirketin, Hindistan'daki yöneticisi olan Manu Kumar Jain, Hindistan'da satılacak olan Redmi 7A'da oldukça büyük değişiklikler olacağını iddia etti. Jain, takipçilerine Redmi Note 7 ve mi A2'deki özellikleri işaret etti.

Redmi kullanıcıları uzun süredir, özellikle satın alınabilir modellerde USB-C yuvasının kullanılmasını istiyordu. Şu an resmi olarak herhangi bir onaylama bulunmasa da Jain tarafından işaret edilen özellik bu olabilir. Bunun dışındaki bir diğer ihtimal de gelişmiş özellikleri olan çift kamera tasarımı ki bu hem Note 7 hem de mi A2'de bulunuyor.

Ülkemizde şu an için satışı bulunmayan Redmi 7A, gücünü Snapdragon 439 ve 3 GB RAM'den alıyor. 16 GB ve 32 GB dahili depolama seçenekleri bulunan cihazın hafızası, microSD kartlarla yükseltilebiliyor. Android Pie ile birlikte gelen cihazın ön tarafında 5 MP selfie kamerası, arka tarafında ise 13 MP'lik bir kamera bulunuyor. Telefonun bataryası 4.000 mAh değerinde.