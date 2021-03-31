Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 10, n11.com'da satışa çıktı
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Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 10, n11.com'da satışa çıktı

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 10, n11.com'da satışa çıktı

Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Redmi Note 10, n11.com'da satışa sunuldu.

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Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Redmi Note 10, n11.com'da satışa sunuldu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Xiaomi Türkiye garantisiyle satışa sunulan telefonun beyaz ve gri renk seçenekleri bulunuyor. 64 GB depolama alanına sahip Xiaomi Redmi Note 10, 2 bin 999 TL'ye, 128 GB depolama alanına sahip olan ise 3 bin 199 TL fiyatıyla müşterilerle buluşuyor. Cihazı, n11.com'da sunulan alışveriş kredisi seçeneğiyle 12 aya varan vade imkanlarıyla almak da mümkün.

Daha geniş ve zengin renk aralığına sahip ekranıyla yeni bir görsel deneyim sunan cihaz, parlıklığı otomatik ayarlayan 360 derece ışık sensörü ve kitap okur gibi hissettiren okuma moduyla göz sağlığını da koruyor.

Telefon, 13 megapiksel ön kameraya sahip. Telefonda 48 MP ana kamerayla birlikte, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kameraları bulunuyor. Loş ortamlarda da iyi fotoğraf çekilmesini sağlayan gece modu özelliğiyle de öne çıkan Redmi Note 10, loş ışık ayarlarında fotoğraflar üretmek için gelişmiş algoritmalar kullanıyor.

Redmi Note 10, 5 bin mAh yüksek kapasiteli pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde kullanıcıların telefonu çok kısa sürede şarj edebilmelerine imkan sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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