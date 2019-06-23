Xiaomi'nin Yeni Cihazı CC9, Çalışırken Görüntülendi

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir özellikle ekran odaklı bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. Xiaomi'nin hâlihazırda bulunan mi serisine ait mi 9 ve mi 9 SE gibi yepyeni cihazları içerecek olan Xiaomi CC serisine ait yeni bir akıllı telefonun çalışır hâldeki görüntüsü bugün ortaya çıktı. Bu yeni seri, genç kullanıcılara yönelik olmasıyla öne çıkıyor.

CC serisinin şimdilik 2 adet cihaza sahip olacağı söylentisi, geçtiğimiz hafta içerisinde dolaşırken bu cihazların CC9e ve CC9 olarak adlandırılacağına dair de kesin olmayan bilgiler bulunuyordu. CC9e'nin su damlası çentik ve 3 arka kameraya sahip olacağı söylenirken CC9'un ise tamamen kenardan kenara ekranı ve 3 adet arka kamerayı bünyesinde barındıracağı söyleniyordu.

Bugün internette yayılan fotoğraf ise daha önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte. Xiaomi CC9'a ait olduğu iddia edilen cihaz, kenardan kenara ekrana sahip. Ne var ki cihazın arkasına dair herhangi bir görüntü henüz elimizde bulunmazken cihazın kızaklı kamera sistemine değil, çok daha özel ve farklı bir kamera modülüne sahip olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.