Xiaomi'nin Piyasaya Damga Vuracak Telefonu CC9, mi A3'e de İlham Kaynağı Olacak

Xiaomi'nin, mi A2'yi çıkarmasının üstünden neredeyse bir yıl geçti. Kullanıcılar, mi A3'ün çıkmasını merakla bekliyor. Firma, mi A sersisini genellikle mi X sersinden sonra çıkarıyor. mi X7'yle alakalı herhangi bir şey açıklanmadığı için mi A3 hakkında sadece küçük tahminlerde bulunulabiliyor.

Telefon bilgileri sızdıran bir kullanıcının attığı tweet'e göre, yeni CC serisindeki mi CC9e, mi A3 Lite olabilir.

Bu tweet'e göre mi CC9e'nin model numarası (M1906F9Sx), mi A2 Lite'ın model numarasına (M1805D1Sx) oldukça benziyor. Ayrıca yine aynı kişi attığı başka bir tweet'te mi A3'ün tasarımının, mi CC9'a benzeyeceğini söylüyor.

Mi A sersinin önceki modellerine bakıldığında, serinin Redmi Note Pro'ya özellik açısından oldukça benzediği görülüyor. Ek olarak, Xiaomi'nin Hindistan yöneticisi Manu Kumar Jain, teknoloji severlerin Xiaomi'den 48MP kameralı bir telefon daha bekleyebileceklerini ve firmanın, Snapdragon 700 serisi bir işlemciye sahip başka bir telefonu piyasaya çıkarmasını beklediğini söyledi.

Bütün bunlar mi A3'ün beklemeye değer bir cihaz olacağını gösteriyor.