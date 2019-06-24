Xiaomi'nin mi CC9 ve mi CC9e'nin Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, gençlere yönelik yeni akıllı telefon serisi CC'yi tanıttı. Serinin ilk telefonları olacak CC9 ve CC9e'nin teknik özellikleri de ortaya çıktı. Teknik özelliklerin yanı sıra fiyatları da ortaya çıkan cihazlar hakkındaki yeni bilgiler, tanıtıma kısa süre kala ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde CC9'a ait olduğu iddia edilen bir görselde telefonun çentiksiz bir ekranla geleceği doğrulanmıştı. Ekran özelliklerini bir kenara bırakacak olursak telefonların Android Pie tabanlı MIUI 10'u kullanmaları bekleniyor.

Mi CC9 özellikleri:

6,39 inçlik 1080x2340 çözünürlükte Full HD+ AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen cihazın içerisinde Snapdragon 730 işlemcinin yanı sıra 4.000 mAh'lik bir batarya ve 27 W hızlı şarj desteğini bulunması bekleniyor.

Üç arka kameraya sahip olacak cihaz, ana sensör olarak 48 MP'lik Sony IMX586'yı kullanırken 16 MP çözünürlüğünde ikinci lensi ve 12 MP'lik üçüncü bir lensi bünyesinde barındıracak. Öndeyse 32 MP'lik bir sensör kullanılacak. Telefonun aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyla gelmesi bekleniyor.

Mi CC9e özellikleri:

Mi CC9e'nin özelliklerin baktığımızda aynı çözünürlükte ancak 5,97 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekran görüyoruz. Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alması beklenen telefonun 3.500 mAh'lik bir batarya ve 27 W hızlı şarjı da barındıracağı söyleniyor.

Arkada da önde de mi CC9 ile benzer bir kamera dizilimi göreceğimiz telefonda yine ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunacak.

Fiyat:

Akıllı telefonların özelliklerini ve fiyatlarını tanıtımlardan önce ortaya çıkaran Mukul Sharma isimli Twitter kullanıcısının verdiği bilgiler ışığında telefonların farklı dahili depolama alanlarına ve farklı bellek boyutlarına sahip olacağını söyleyebiliriz. Bellek kapasitelerine göre telefonların vergiler hariç fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Mi CC9:

6 GB + 128 GB (yaklaşık 2.160 TL)



8 GB + 128 GB (yaklaşık 2.330 TL)



8 GB + 256 GB (yaklaşık 2.585 TL)

Mi CC9e:

6 GB + 64 GB (yaklaşık 1.330 TL)



6 GB + 128 GB (yaklaşık 1.590 TL)



8GB + 128 GB (yaklaşık 1.835 TL)