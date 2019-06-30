Xiaomi'nin Kurucusu Lei Jun, Meitu CC9'un 'Muhteşem' Olacağını Söyledi

Xiaomi, Meitu ile birlikte geliştirdiği CC9 telefonunu duyurdu ancak oldukça iyi şeyler beklenen telefonun görüntülerinin internete sızmasından sonra bazı Çinli teknoloji hayranlarının telefona karşı olan ilgisi azaldı. Bunun üzerine Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, 2020'de çıkması beklenen telefonun, "muhteşem" olacağını söyledi.

Telefonun tasarımı hakkında IceUniverse'in sızdırdığı görüntü iyi bir referans noktası olabilir ancak Lei Jun, bu tasarım hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Telefonun tasarımının nasıl olacağı hakkında tahminlerde bulunmak için hala erken olsa da IceUniverse'in yayınlamış olduğu resmin, telefonun asıl tasarımını gösterdiği düşünülüyor.

Xiaomi tarafından satın alınmış olmasına rağmen Meitu, Xiaomi'den bağımsız olarak çalışabilecek.