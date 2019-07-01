Xiaomi'nin Gizemli Akıllı Telefonu CC9e'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

Xiaomi CC9e'nin çıkışına bir gün kala cihaz Geekbench'te görüntülendi. Türlü test sonuçları da yayınlanan cihazın hangi işlemciyi kullanacağıysa hâlâ merak konusuydu. Cihaz, bugün erken saatlerde "Xiaomi MI CC 9e" adıyla test edildi ve ortaya çıkan sonuçlara göre 6 GB RAM'le piyasaya sürülecek telefon, Android 9 desteğiyle gelecek.

Test sonuçlarına göre telefon, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak ve işlemcinin temel hızı 1,80 GHz olacak. Ortaya çıkan bu sonuçla beraber telefonun Snapdragon 710 isimli işlemciye sahip olacağı yönünde dedikodular da sonlanmış oldu çünkü Snapdragon 710 işlemcisinin temel hızı 1,71 GHz olarak görünüyor.

Tabii ki test sonrasında telefonun hangi işlemciye sahip olduğuyla ilgili daha yerinde tahminler yapılmaya başlandı. Telefonun test sonuçlarına göre yapılan incelemeler sonucunda tek ve çoklu çekirdek puanları göz önüne alındığında cihazda Snapdragon 655 bulunacağı iddiaları yaygınlaştı. Aynı zamanda bu işlemcinin Qualcomm tarafından geçtiğimiz Nisan ayında açıklanmasının ardından hiçbir telefonda kullanılmaması da bu iddiaları güçlendiriyor.

Snapdragon 665 işlemcisi, Snapdragon 660 ve 636 ile aynı Kryo 260 çekirdeklerinden oluşuyor ancak düğüm boyutu, bahsi geçen işlemcilere kıyasla daha küçük (11 nm). Bu arada Snapdragon 665'in hızı Snapdragon 660'tan düşük ancak Snapdragon 636'dan daha yüksek.

İddiaları güçlendiren bir diğer durumsa Qualcomm'un Snapdragon 665 için yayınladığı tanıtım videosunda işlemcinin yapay zekâyla fotoğrafları daha iyi hâle getirdiğinden söz edilmesi. Xiaomi CC9e modeli için de kamera odaklı bir pazarlama yöntemi tercih edilmişti. Qualcomm'un yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İddiaları güçlendiren son husus ise Xiaomi'nin yeni bir işlemciyi telefonlarında ilk defa kullanan şirket olma alışkanlığı olması. Çinli teknoloji devi; Snapdragon 710 ve Snapdragon 712 modellerini ilk kullanan şirket olmuştu. Kısaca Xiaomi CC9e, büyük ihtimalle Snapdragon 655 işlemcisine sahip olacak. İddiaların doğruluğunu ise telefonun tanıtılmasıyla test edeceğiz.