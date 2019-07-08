Xiaomi'nin Gelişmiş Optik Yakınlaştırmalı Kamerasını Gösteren Patent

Akıllı telefon üreticileri, büyük bir rekabet halindeler. Her şirket, bir adım daha ön plana çıkabilmek için ellerinde bulunan tüm imkanları kullanıyorlar ve yeni teknolojileri akıllı telefon modellerine entegre ediyorlar. Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinde kullanacağı kamera için bir patent aldı.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi olarak da bilinen Çin Patent Ofisi tarafından onaylanan bu yeni patent başvurusu, Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde kullanılacak olan kameranın, Huawei P30 Pro'nun ve Oppo Reno 10X Zoom'a rakip olacağını gözler önüne seriyor.

Başvurusu alınan bu kamera patenti, ana kamerada bulunacak olan ve ana kameraya dik olarak yerleştirilmiş olan en az bir merceği ifade ediyor. Bu mercek, ana kameranın boyutunu artırmadan ve telefonu çevirmeye ihtiyaç duymadan yakınlaştırma imkanı sunuyor.

Başka bir deyişle bu patent, görüntü sabitleme özellikli kayıpsız yakınlaştırma anlamına geliyor. Huawei bu konuda 125 milimetre, Oppo ise 135 milimetre uzaklığında bir odak noktası sunuyor. Xiaomi'nin bu patentininse belirtilen aralıklar arasında bir değere sahip olacağı düşünülüyor.

Şirketlerin çok sayıda patent aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu patentin kesin olarak hayatımıza gireceğini söylemek zor. Ayrıca Xiaomi, bu patenti hangi telefon ya da telefonlarında kullanacağına dair bir açıklama yapmadı.