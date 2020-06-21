Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Sesi Katlediyor: Böyle Güncelleme Düşman Başına
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Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Sesi Katlediyor: Böyle Güncelleme Düşman Başına

Akıllı telefon sektöründe önemli bir yere sahip olan Xiaomi, MIUI 12 güncellemesi ile gündemde.

Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Sesi Katlediyor: Böyle Güncelleme Düşman Başına
21.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:09

Akıllı telefon sektöründe önemli bir yere sahip olan Xiaomi, MIUI 12 güncellemesi ile gündemde. İlk başlarda herkes bu güncellemeyi övmüştü ancak şimdilerde çok sert eleştiriler yöneltiliyor. Bakalım güncelleme ile birlikte ne tür sorunlar ortaya çıktı?

Bazı şirketler kullanıcıları ile çok güçlü bir bağ kurabilir. Böyle bir bağın olduğunu anlamak için sadece topluluklara bakmak yeterli. Xiaomi topluluğuna baktığımızda bu güçlü bağın kurulduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yeni yayınlanan MIUI 12 güncellemesi ile birlikte, bazı kullanıcılar ses konusunda sorunlar yaşadığını söylemişti. İlk başlarda bu pek ciddiye alınmasa bile sonradan sorunun büyük olduğu anlaşıldı.

Xiaomi MIUI 12 güncellemesi mühendislerin yakın takibine alındı

Kullanıcıların Xiaomi güncellemesi ile ilgili böylesine sert yorumlar yapması mühendislerin takibine takıldı. Hemen onlarla bağlantıya geçen mühendisler planlı bir şekilde buluşmaya karar verdi. mühendisler ev ziyaretinde bulundu ve daha önceden yüklenmiş eski sürümlü Xiaomi ile yeni güncellemeyi kıyasladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında hiçbir fark olmadığı görüldü. Yani eski sürüm ve yeni sürüm ses bakımından kesinlikle aynı. Hatta mühendisler yazılım ekibi ile birlikte çalışma yaparak sorunu bulmaya çalıştı. Yankısız odalarda bile gerçekleştirilen testlerde, sonuç yine aynı çıktı.

Birçok platformda Xiaomi akıllı telefonlarının yeni güncelleme ile ses problemi yaşadığı söylendi. Fakat mühendisler herhangi bir ses sorunu olmadığı konusunda ısrarcı. Şu anda gerçekten de çok kafa karıştırıcı bir durum yaşanıyor. Bakalım şirket bu işin içerisinden çıkabilecek mi?

Kaynak: Tamindir

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