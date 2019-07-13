Xiaomi, MIUI 10 ile Gelecek 4 Yeni Özelliği Tanıttı

Mi 9 kullanıcıları için Android Q beta testini başlattığını duyuran Xiaomi, MIUI 10 ile birlikte kullanıcılara sunulacak bazı özellikleri tanıttı. Şu an itibariyle sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilir hale gelen özellikler, önümüzdeki aylarda mi 9 öncelikli olmak üzere MIUI 10 güncellemesi alan Xiaomi telefonlara sırayla sunulacak.

MIUI 10 ile birlikte gelecek 4 yenilik:

3D Jestler

Telefonunuzu hareketle kontrol edebilmenizi sağlayan jestler, MIUI 10 ile birlikte üç boyutlu olarak da kullanılabilecek. Elinizle uzaktan yapabileceğiniz hareketlerle telefona komut verebilmek ne kadar kullanışlı olur bilemiyoruz, yine de paylaşılan resmi görsel birçok şeyi açıklıyor.

AI Trash Cleaner (Yapay Zekalı Temizleyici)

Halihazırda oldukça detaylı bir depolama ve bellek temizlik aracı sunan MIUI, yeni sürümüyle birlikte bu temizleyiciyi yapay zeka ile güçlendirecek. Xiaomi'nin sanal asistanıyla birlikte kullanılabilecek olan uygulama, cihazınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları ve belleğinizi kolaylıkla temizleyecek.

Çoklu Pencere İçin Bulanıklaştırma Özelliği

Yeni gelecek bu özellik aktifleştirildiğinde, cihazın multi-tasking ekranındayken uygulamaların detayı görünmeyecek. Bu sayede gizliliği bir adım ileri taşıyacak olan MIUI 10, bu özelliği kullanma tercihini kullanıcıya bırakacak.

Akıllı Çentik Gizleme

Bu özellik aslında pek de yeni değil ancak MIUI 10 ile birlikte çentik gizleme seçenekleri çoğaltılacak. Daha kişiselleştirilebilir bir çentik gizleme opsiyonu ile gelecek olan MIUI 10, çentikli telefon sevmeyen kullanıcılara bile bu telefonları sevdirebilir.

Xiaomi'nin MIUI 10 ile birlikte kullanıma sunacağını duyurduğu 4 yeni özellik bu şekildeydi. MIUI 10 arayüzüne sahip Android Q betası için kayıtlara başlayan Xiaomi, önümüzdeki aylarda mevcut cihazları için Android Q tabanlı MIUI 10 güncellemesini kullanıma sunacak.