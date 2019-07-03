Xiaomi, MIUI 10 ile Ayarlar Arayüzünü Baştan Aşağı Yeniliyor

Xiaomi akıllı telefonlarının tümünde bulunan ve Android işletim sistemi baz alınarak özel olarak tasarlanan MIUI arayüzü, Xiaomi kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ve yine Xiaomi kullanıcılarının severek kullandığı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi ise bu arayüzün yeni sürümü MIUI 10 ile tasarımında bazı önemli değişiklikler yapıyor.

MIUI 10'un beta programı ile keşfedilen yeniliklerin başında Ayarlar geliyor. Xiaomi'nin Ayarlar penceresi artık tamamen değişiyor ve yeniden tasarlanıyor. Yeniden baştan aşağıya tasarlanmış MIUI Sistem Ayarları sayesinde kullanıcılar istedikleri ayarlara çok daha hızlı ulaşıp, yapmak istedikleri işlemleri de zorlanmadan gerçekleştirebilecekler.

An itibariyle Çinli kullanıcılar tarafından indirilip kullanılabilen ve birçok yenilik getiren MIUI 10 Beta sürümünü edinebilmek için diğer ülke kullanıcılarının ne yazık ki biraz daha beklemeleri gerekecek. Yayınlanan beta sürümünün versiyon numarasının MIUI 10 Global Beta 9.7.1 olduğunu da belirtelim.