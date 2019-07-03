Xiaomi, Mimoji'yi Apple'dan Çaldığını Söyleyenlere Dava Açacak

Xiaomi'nin CC9 modelini tanıtmasıyla birlikte şirketin yeni Mimoji uygulaması da gün yüzüne çıktı. Pek çok kişi, Xiaomi'nin bu özelliği Apple'dan 'arakladığını' söylerken Xiaomi, söz konusu iddiaları reddetti.

Mimoji isminin Apple'ın Memoji'yi duyurmadan önce de bulunduğunu iddia eden Xiaomi, Mimoji'nin bir kopya olduğunu iddia eden yazarlar hakkında dava açılabileceğini de belirtti.

Mimoji'nin çıkışının ardından gelen kötü yorumlardan hiç de memnun olmayan Xiaomi, olayın intihalle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade etti. Xiaomi Group'un Halkla İlişkiler departmanı Genel Müdürü Xu Jieyun, şirketin açıklamasını Weibo'da paylaşarak Mimoji ve Memoji arasında karşılaştırma yaparak Mimoji'nin adını karalamaya çalışanları uyardı.

Mimoji'nin geçen sene mayıs ayında çıkış yaptığını ancak Memoji'nin haziran ayında çıktığını belirten Xiaomi, iki uygulamanın çalışma mantığının da farklı olduğunu belirtti.

Xiaomi'nin Halkla İlişkiler yetkilisi, herhangi bir intihalin tespiti halinde halka açık şekilde özür dileyeceklerini belirtti.