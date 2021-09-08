Xiaomi mi watch lite akıllı saatleri, Xiaomi mi watch lite özellikleri, Xiaomi mi watch lite kordonları, Xiaomi mi watch lite fiyatı nedir / ne kadard

Bu haberimizde, Xiaomi tarafından üretilen Xiaomi mi watch lite akıllı saatini inceleyeceğiz. Sade ve kibar tasarımıyla öne çıkan Xiaomi mi watch lite akıllı saati, özellikleri, Xiaomi mi watch lite saati kordonları ve Xiaomi mi watch lite fiyatı ne kadardır? Detaylar haberimizde…

Fiyatına göre malzeme kalitesiyle ön plana çıkan Xiaomi mi watch lite akıllı saati, teknoloji tutkunlarının özelliklerini en çok merak ettiği saatler arasında yer almaktadır. Fiyat/performans bakımından dikkat çeken saat, Xiaomi mi watch lite akıllı saati tasarım ve teknik özellikleri nedir? Xiaomi mi watch lite akıllı saat kurulumu nasıl yapılır? Xiaomi mi watch lite saati kordon seçenekleri, Xiaomi mi watch lite fiyat bilgisi nedir? Soruları üzerinden Xiaomi mi watch lite akıllı saatini inceleyelim.

XİAOMİ Mİ WATCH LİTE AKILLI SAAT TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Saatte 1.4 inçlik TFD LCD ekran bulunmaktadır. Xiaomi mi watch lite akıllı saatinde AMOLED bir ekran bulunmamakta ancak, kullanıcıları tatmin edecek seviyede bir ekran kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Xiaomi mi watch lite akıllı saati kibar bir tasarıma sahip ve ağırlığı 35 gramdır. Saatin kasası plastik bir yapıda, kordonu ise silikon yapıdadır. Malzeme kalitesi olarak saat, kullanıcıları tarafından ele alındığında tatmin edici seviyede olduğu yorumları yapılmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Saatte 320 x 320 piksel ekran kalitesi bulunuyor. Saatin bataryasının 230 mAh kapasitesi bulunuyor. Xiaomi mi watch lite akıllı saatin tam şarj dolumu 2 saat içerisinde gerçekleşiyor. Xiaomi tarafından verilen bilgilere göre, tam şarjı az kullanımda 9 gün kadar gidebildiği söyleniyor. Kullanıcı yorumlarına göre, yoğun kullanımda dahi saat 9 güne varan tam şarj kullanım ömrü sunabiliyor. Saatte ayrıca bluetooth 5.0 bağlantı özelliği bulunuyor. Saatin yurt dışı versiyonlarında NFC özelliği bulunurken, yurt içi versiyonlarında NFC özelliği yer almamaktadır. Saatin parlak seviyesi 6 farklı derece veya otomatik olarak ayarlanabiliyor. Güneşli havalarda rahat bir şekilde ekran görüntülenebiliyor. Saatte ek olarak merak edilebilecek özelliklerden titreşim ve su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Ancak Xiaomi mi watch lite akıllı saatinde kamera, mikrofon, hoparlör bulunmuyor. Bu yüzden telefon görüşmesi Xiaomi mi watch lite akıllı saati ile yapılamıyor.

XİAOMİ Mİ WATCH LİTE AKILLI SAAT KORDONLARI

Xiaomi mi watch lite akıllı saat, kutusundan kordonla beraber çıkıyor. Türkiye de şu an için sadece siyah renkte kordon satılmaktadır. Yurt dışında ise krem ve mavi renkte saat kordonlarına ulaşılabilmektedir.

XİAOMİ Mİ WATCH LİTE AKILLI SAAT KURULUMU

Xiaomi mi watch lite akıllı saat kurulumunu yapabilmeniz için, Xiaomi'nin "Wear Lite" uygulmasını yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulama üzerinden hesap oluşturup, oturum açarak bölge kısmını Türkiye yapmanız gerekiyor. Bölgeyi Türkiye seçmediğiniz takdirde saat telefonunuzla bağlantı kuramaz. Saati telefonunuza bağladığınızda bir güncelleme yüklenecektir. O güncellemenin ardından saatinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

XİAOMİ Mİ WATCH LİTE AKILLI SAAT FİYATI

Xiaomi mi watch lite akıllı saatin güncel fiyat bilgisi 427 TL civarlarında seyretmektedir. 1 yıl önceki fiyat seviyesinin ise; 600 TL seviyelerinde seyrettiği görülmektedir.